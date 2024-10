DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA: I TESTA A TESTA

Una sfida d’altri tempi quella fra Sampdoria Mantova. Infatti, per trovare dei precedenti fra le due squadre bisogna tornare indietro agli anni sessanta e settanta, quando entrambe militavano nella massima serie. Dodici sfide fra il 61 e il 72 e cinque vittorie per i blucerchiati, tre pareggi e quattro vittoria per il Mantova. Da quegli anni d’oro per il Mantova è stato oblio fra le categorie minori, mentre la Samp si è consolidate come una delle società storiche della nostra Serie A.

Ora le due compagini si reincontrano a metà strada in una situazione di classifica quasi speculare. Il Mantova è leggermente avanti a dodici punti mentre la Sampdoria insegue a quota undici, ma con un ruolino di marcia che dice quattro vittorie nelle ultime cinque mentre i mantovani si trovano in un periodo di flessione, reduci da due pareggi contro Carrarese e Brescia.

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La piattaforma DAZN, che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso, garantirà come di consueto la visione della diretta Sampdoria Mantova. Non sarà dunque possibile vedere la gara in chiaro ma sarà necessario possedere un abbonamento valido e utilizzare il servizio streaming attraverso l’applicazione dedicata tramite smart phone, tablet o smart tv oppure utilizzando il browser e collegandosi al sito dal proprio pc.

SAMPDORIA MANTOVA, E’ QUASI UNO SCONTRO DIRETTO

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena la diretta Sampdoria Mantova, gara in programma alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre 2024 e valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. In Liguria si affrontano due squadre che hanno sin qui vissuto un andamento decisamente altalenante in campionato, arrivando ad arenarsi nelle posizioni di metà classifica. I blucerchiati occupano infatti la dodicesima posizione con 11 punti mentre il biancobandati si trovano al decimo posto avendo guadagnato 12 punti. Un successo garantirebbe degli scenari interessanti per entrambe le compagini che condividono il loro posizionamento ciascuna con altre quattro squadre.

La Samp potrebbe infatti scavalcare i diretti rivali di turno e lasciarsi alle spalle una zona retrocessione distante appena due punti. Il Mantova potrebbe invece provare a ritagliarsi subito un posto nei playoff e quindi cominciare a sognare in grande. Ricordiamo inoltre che la direzione del match è stata affidata all’arbitro Valerio Crezzini, proveniente dalla sezione AIA di Siena, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Arace di Lugo di Romagna mentre il quarto ufficiale sarà Mucera di Palermo.

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando che l’arbitro dia il via alla diretta Sampdoria Mantova, proviamo a capire quali saranno le scelte dei due allenatori in merito alle probabili formazioni. Il Mantova dovrebbe ritrovare in panchina il suo allenatore Davide Possanzini, al rientro dalla squalifica scontata nello scorso turno, e presentarsi in campo con il 4-2-3-1 in cui troveremo Festa in porta, Bani, Redolfi, Brignani e Maggioni in difesa, Trimboli, Burrai in mediana, Fiori, Mancuso e Galuppini sulla trequarti a supporto dell’unica punta Debenedetti.

Per i suoi blucerchiati il tecnico Sottil, che dovrà sempre fare a meno degli indisponibili Ravaglia, Vieira, Ricci, Girelli e Borini, dovrebbe invece optare per il 3-5-2: tra i pali ci sarà Silvestri che sarà protetto dalla retroguardia formata da Bereszynski, Riccio e Vulikic. A centrocampo spazio a Venuti, Kasami, Yepes, Benedetti e Ioannou mentre la coppia d’attacco sarà formata come di consueto da Tutino e Coda.

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA, LE QUOTE

Cerchiamo ora di analizzare quale potrebbe essere il pronostico della diretta Sampdoria Mantova e quindi provare ad intuire quale sarà il risultato finale della sfida in programma per la decima giornata del campionato cadetto tramite le quote offerte dalle vari agenzie di scommesse sportive. Stando a quanto offerto da Snai, i blucerchiati partono favoriti in questo match pagando infatti l’1 a 1.70 mentre i lombardi dovranno darsi parecchio da fare se vorranno raggiungere il pareggio, quotato a 3.50, oppure strappare i tre punti in trasferta, con il 2 dato a 5.00. Secondo Bwin, gli ospiti hanno qualche chance in più di vincere, il 2 è qui fissato a 4.50 mentre l’1 è a 1.77.