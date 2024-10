DIRETTA CESENA SAMPDORIA: SFIDA VINTAGE!

Con la diretta Cesena Sampdoria ci apprestiamo a raccontare una partita molto interessante nella nona giornata del campionato di Serie B 2024-2025: si gioca alle ore 17:15 di domenica 20 ottobre, ultimo appuntamento per questo turno e virtualmente sfida che ammicca alla possibilità di entrare in zona playoff o confermarsi in essa. Il Cesena da neopromosso sta facendo davvero molto bene: un progetto fondato sui giovani del settore giovanile e un rendimento che lascia ben sperare, anche se prima della sosta i romagnoli non sono riusciti a confermare la vittoria sul Mantova facendosi sorprendere dal Pisa capolista, curiosamente battuto dieci giorni prima in Coppa Italia (e sempre in trasferta).

La Sampdoria come noto ha cambiato allenatore con l’esonero di Andrea Pirlo: il passo con Andrea Sottil è leggermente migliorato ma anche qui parliamo di un ko nell’ultimo turno, maturato in casa contro la Juve Stabia, dunque la soddisfazione maggiore di questo periodo resta la vittoria ai rigori nel derby di Coppa Italia, da vedere adesso se porterà anche una risalita di corrente in campionato. Noi aspettiamo che la diretta Cesena Sampdoria prenda il via, ma intanto dobbiamo anche fare una valutazione sui temi principali a cominciare dalle scelte dei due allenatori, dunque prendiamoci del tempo utile per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni qui allo stadio Manuzzi.

COME SEGUIRE LA DIRETTA CESENA SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta Cesena Sampdoria non abbiamo un appuntamento valido sui canali della nostra televisione: in questa stagione il campionato di Serie B viene fornito soltanto dalla piattaforma DAZN, che ha acquisito in esclusiva i diritti per fornire tutte le partite del torneo. Di conseguenza la visione di Cesena Sampdoria sarà riservata ai soli clienti di questa emittente, e il servizio sarà quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini bisognerà attivare il proprio abbonamento utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SAMPDORIA

Per la diretta Cesena Sampdoria dovremmo avere un 3-4-2-1 da parte di Michele Mignani, disegnato con Cristian Shpendi da prima punta e il supporto di due trequartisti che possono essere ancora Kargbo e Antonucci; a fare da filotr a centrocampo ci sono Simone Bastoni e Calò ma anche le candidature di Mendicino e Hraiech, sulle corsie laterali ecco la spinta di Ceesay a destra e Daniele Donnarumma che potrebbe giocare a sinistra in luogo di Celia, difesa come sempre comandata da capitan Prestia con la collaborazione di Mangraviti e Ciofi, il portiere del Cesena sarà Pisseri.

Andrea Sottil nella diretta Cesena Sampdoria non dovrebbe prescindere da Tutino e Massimo Coda come coppia offensiva; Borini e Sekulov potrebbero essere in campo, ma eventualmente sugli esterni oppure in zona mediana come mezzali, qui però sono in vantaggio Bellemo e Leonardo Benedetti che già devono vincere la concorrenza di Akinsanmiro. Gerard Yepes fa il playmaker, poi difesa con Bereszynski da braccetto, Riccio o Venuti a fare lo stesso lavoro dall’altra parte e Vulikic centrale, in porta per la squadra blucerchiata avremo Marco Silvestri.

CESENA SAMPDORIA: QUOTE E PREVISIONI

Andiamo a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Cesena Sampdoria: la squadra favorita è quella romagnola anche se non di tantissimo, infatti il segno 1 per la vittoria del Cesena permetterebbe una vincita pari a 2,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola il successo della Sampdoria, porterebbe in dote un guadagno che ammonta a 3,25 volte la posta in palio sulla partita. Abbiamo invece un valore che corrisponde a 3,00 volte l’importo investito per quanto riguarda il segno X, sul quale dovrete puntare per l’eventualità del pareggio.