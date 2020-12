Diretta/ Sampdoria Sassuolo (Serie A) streaming video tv: Ranieri in ascesa

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO: DE ZERBI IN CRISI?

Sampdoria Sassuolo, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri è in ascesa dopo due vittorie consecutive ottenute contro Verona e Crotone: i blucerchiati hanno vissuto un avvio di campionato fatto di grandi strappi ma anche di cadute repentine, col rendimento generale comunque sicuramente soddisfacente, considerando che la Sampdoria è più vicina alla zona europea che a quella dei bassifondi della classifica. Ancora meglio ha fatto il Sassuolo di De Zerbi che ha però rallentato nelle ultime partite, vincendo solo una delle ultime 5 sfide disputate in campionato. Finora i neroverdi hanno perso solo le partite casalinghe contro le milanesi, dopo l’Inter anche il Milan è passato al Mapei Stadium, resta comunque quinta a pari merito col Napoli la formazione emiliana che per puntare all’Europa dovrà però tornare presto agli standard di rendimento di inizio stagione.

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Sassuolo sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Sampdoria Sassuolo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Claudio Ranieri con un 4-4-1-1: Audero; Thorsby, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto De Zerbi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.65, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.50.

