Diretta/ Sampdoria Udinese streaming video tv: fame di punti (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE: SFIDA COMBATTUTA

Sampdoria Udinese, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Fame di punti per entrambe le squadre che, dopo un inizio incoraggiante, stanno attraversando la prima fase critica della loro stagione. Due sconfitte consecutive per i blucerchiati che dopo lo 0-4 interno contro il Napoli hanno combattuto ma perso anche all’Allianz Stadium, 3-2 contro la Juventus.

L’Udinese ne ha invece perse tre di fila, cadendo in casa contro la Fiorentina dopo i ko contro Napoli e Roma. Soprattutto per i friulani il problema è l’attacco, tre match senza realizzare gol e una sola rete segnata dopo la prima sosta, nel match vinto in extremis sul campo dello Spezia. Il 16 gennaio scorso la Sampdoria ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro l’Udinese, gol decisivi di Candreva e Torregrossa. L’Udinese non vince nella Marassi blucerchiata dallo 0-2 del 10 dicembre 2012, decisero allora i gol di Danilo e Totò Di Natale.

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Udinese, match che andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Risponderà l’Udinese allenata da Luca Gotti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



