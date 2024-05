DIRETTA LECCE UDINESE/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 31 (Serie A, 13 maggio 2024)

DIRETTA LECCE UDINESE: I TESTA A TESTA

Dal 1985 sono 31 le sfide che precedono la diretta di Lecce Udinese con pugliesi e friulani pronti a scendere in campo al Via del Mare. Risale al 3 novembre 1985 la prima Lecce Udinese con i giallorossi guidati da Eugenio Fascetti capaci di superare i bianconeri con un 2 a 0 grazie alle reti di Barbas e Paciocco. Le sfide tra le due squadre in casa del Lecce sono 15 e hanno visto i pugliesi vincenti per 8 volte contro le 6 dei friulani e il solo pareggio arrivato nella stagione 2008/2009.

Gli ultimi due Lecce Udinese hanno portato a risultati perfettamente opposti con lo 0 a 1 del 6 gennaio 2020 e l’1 a 0 del 28 aprile 2023 con le reti di De Paul e Strefezza. L’ultimo incrocio tra le due squadre è arrivato lo scorso 23 ottobre e ha visto un 1 a 1 segnato dai gol di Florian Thauvin e Roberto Piccoli nello scontro salvezza. Nelle 31 sfide giocate fino ad oggi è l’Udinese ad avere un maggior numero di vittorie con 17 contro le 11 del Lecce e i tre pareggi totali tra le due squadre. (Agg. di Andrea Marino)

LECCE UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Ci pensa Dazn a mostrare in esclusiva le immagini del lunedì di Serie A con la diretta Lecce Udinese pronta ad iniziare il 13 maggio alle 18.30. Per non perdersi le azioni principali del match, inoltre, sarà possibile seguire con noi la diretta testuale della partita che vi terrà aggiornati anche sul risultato.

LECCE UDINESE: SFIDA IN EQUILIBRIO!

La classifica di questa Serie A impone un interessante approfondimento sulla diretta Lecce Udinese che si presenta al pubblico come una sfida che può valere la salvezza. Lunedì 13 maggio alle 18.30 si accenderà il Via del Mare di Lecce per seguire una partita molto delicata per il futuro delle due squadre. I padroni di casa, senza contare sui risultati degli altri campi, avrebbero bisogno di un pareggio per dichiararsi ufficialmente salvi anche se la classifica può farli stare tranquilli.

Molto più complicata la situazione dell’Udinese di Fabio Cannavaro che si trova in piena zona retrocessione e ha il disperato bisogno di vincere per allontanarsi il più possibile. L’ultima partita in casa contro il Napoli ha regalato ai friulani un insperato punto che ha migliorato, anche se di poco, la classifica.

LECCE UDINESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo scontro potrebbe valere per la permanenza in Serie A e, perciò, le scelte degli allenatori della diretta Lecce Udinese diventano fondamentali. Gotti si approccia a questo match con meno pressione rispetto a Cannavaro per via della classifica favorevole. Le scelte dell’ex Udinese dovrebbero essere una conferma di quelle effettuate con il Cagliari ma con il tandem Krstovic Piccoli che si dovrà dividere per via della squalifica dell’italiano e con una difesa confermatissima e funzionale.

Tanti dubbi, invece, per Cannavaro che cerca punti per uscire dalla zona retrocessione. Il nodo principale è rappresentato dalla situazione di Pereyra che è rimasto in panchina contro il Napoli ed è in ballottaggio con Brenner per affiancare Samardzic sulla trequarti. In difesa, invece, sta dando poche garanzie Ferreira che potrebbe perdere il posto in favore Kabasele.

LECCE UDINESE, LE QUOTE

Delicato e molto equilibrato questo scontro salvezza della diretta Lecce Udinese e questo equilibrio si riflette anche sulle quote proposte da Snai. L’1 in favore dei pugliesi è la quota più bassa ed arriva a 2,60 contro il 2 per i friulani che sale fino a 2,75. A 3,15 è fissata, invece, la quota per il pareggio X.

