DIRETTA/ Palermo Sampdoria video streaming tv: storia in perfetto equilibrio! (Serie B, 17 maggio 2024)

DIRETTA PALERMO SAMPDORIA: TESTA A TESTA

Sicuramente è molto significativa la storia che ci accompagna verso la diretta di Palermo Sampdoria: innanzitutto, diamo subito uno sguardo ai numeri complessivi, che ci parlano di un perfetto equilibrio dal momento che sono 22 sia le vittorie dei rosanero sia i successi dei blucerchiati, mentre un pochino più frequenti sono i pareggi, dal momento che contiamo per 26 volte il segno X. Anche la storia recente conferma e anzi accentua questo trend, con ben cinque delle ultime otto partite fra Palermo e Sampdoria che sono terminate in parità, un esito che oggi farebbe felici solamente i siciliani, considerata la formula del primo turno dei playoff di Serie B.

Le eccezioni sono un solo successo del Palermo e due vittorie della Sampdoria, compresa l’andata del campionato in corso, terminata 1-0 a Marassi sabato 4 novembre 2023. Il ritorno al Renzo Barbera di Palermo si era invece concluso con un divertente pareggio per 2-2 ed è storia davvero recente, dal momento che parliamo di una partita disputata sabato 6 aprile scorso: ai rosanero andrebbe benissimo un bis, i blucerchiati invece devono cercare il colpaccio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PALERMO SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Questi Playoff di Serie B che vedono protagoniste Palermo Sampdoria potranno essere seguiti in diretta tramite Sky, per i più smart invece il match sarà seguibile anche su NowTv con le stesse modalità della piattaforma satellitare oppure anche su Dazn. Molte quindi le possibilità e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

SFIDA DI GRANDE FASCINO

Pronti a vivere dal Barbera le emozioni della diretta di Palermo Sampdoria, sfida che promette spettacolo per il primo turno dei playoff di Serie B, in palio c’è la possibilità di salire di categoria ma la strada è ancora lunga e tortuosa a partire dall’inizio di oggi, venerdì 17 maggio 2024 alle ore 20,30. I rosanero non vengono da un momento di forma particolarmente brillante e anzi è solo una la vittoria nelle ultime cinque partite, c’è però da dire che il Palermo era già certo dei playoff e quindi è adesso il momento in cui capire se la stagione del Palermo potrà regalare la grande gioia.

Gli uomini della Sampdoria di Andrea Pirlo invece hanno dovuto faticare fino all’ultimo almeno per definire il piazzamento esatto nella griglia di questi playoff e quindi potrebbero essere più stanchi per questo match, ma i risultati dicono che sono tre vittorie di fila e sperano i blucerchiati di non fermarsi proprio oggi, in una partita secca come la diretta di Palermo Sampdoria, che non concede spazio per calcoli.

PALERMO SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto ci spostiamo per osservare le probabili formazioni della diretta di Palermo Sampdoria, sfida che vede molte incognite sia per i rosanero che per Pirlo. Partendo dal Palermo, possiamo indicare un modulo 3-5-2 che davanti al portiere Desplanches potrebbe vedere in azione i tre difensori Marconi, Lucioni e Graves; folta linea a cinque invece a centrocampo con Diakitè, Segre, Ranocchia, Di Francesco e Lund che potremmo vedere in azione da destra a sinistra, mentre davanti i titolari nel tandem d’attacco del Palermo potrebbero essere Brunori e Insigne, rilanciato con il nuovo mister in panchina.

La Sampdoria di Pirlo potrebbe invece rispondere con un modulo 3-4-2-1 simile almeno per quanto riguarda l’assetto a tre uomini della retroguardia, quindi ecco il portiere Stankovic e davanti a lui come possibili titolari Piccini, Ghilardi e Gonzalez; a centrocampo invece dovrebbero agire quattro uomini per gli ospiti blucerchiati e i candidati forti sono Stojanovic, Yepes, Darboe e Barreca; infine, il reparto offensivo della Sampdoria per la trasferta al Barbera potrebbero prevedere sulla trequarti Borini ed Esposito, a sostegno del centravanti De Luca.

PALERMO SAMPDORIA, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Palermo Sampdoria rivelano delle sorprese per i più attenti sul sito della Sisal, infatti il bookmaker mette la vittoria dei rosanero a 2,25 contro invece gli ospiti guidati da Pirlo che si devono accontentare di un 3,35 sulla vittoria finale. IL pareggio invece porterebbe a 2,8 nella schedina degli scommettitori.

