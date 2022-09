Diretta/ San Donato Carrarese video streaming tv: sfida nella parte alta (Serie C)

DIRETTA SAN DONATO CARRARESE: SFIDA NELLA PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA

La terza giornata di Sere C offre anche la sfida in diretta tra San Donato e Carrarese, valida per il girone B. La gara, in programma oggi 14 settembre alle 18:00, vedrà contrapposte due delle formazioni nella parte più alta della classifica. La squadra di Dal Canto è al momento a punteggio pieno con 6 punti dopo aver vinto le prime due gare contro Cesena e Recanatese.

Un ottimo inizio di campionato, dunque, per la squadra che punta sempre più in alto, ma che si troverà di fronte una formazione ben attrezzata. Il San Donato ha infatti pareggiato con il Rimini all’esordio e poi battuto la Torres domenica scorsa: non sarà affatto una gara scontata.

DIRETTA SAN DONATO CARRARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Dove si potrà seguire la gara tra San Donato e Carrarese in diretta? Il match di oggi, 14 settembre alle ore 18.00, non verrà trasmesso da Sky Sport. Tra le sfide della terza giornata di Serie C che verranno mandate in onda non figura infatti questa. Neppure Rai Sport, che sceglie una gara per giornata, farà vedere il match. La sfida di campionato sarà allora visibile solamente su ElevenSport, che ha in esclusiva tutta la Serie C. Basterà abbonarsi annualmente, mensilmente o acquistare la singola gara per guardare il match.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO CARRARESE

Per la terza giornata di campionato, San Donato e Carrarese si sfideranno in un match in diretta che promette già spettacolo: vediamo le probabili formazioni della gara. Magrini potrebbe optare per il seguente 11: Cardelli, Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani; Sepe, Bovolon, Nunziatini; Russo; Galligani, Noccioli. Per Dal Canto, invece, possibile la seguente formazione: Satalino; D’Ambrosio, Marino, Imperiale; Frey, Cerretelli, Mercati, Della Latta, Cicconi; Giannetti, Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI SAN DONATO CARRARESE

La diretta tra San Donato e Carrarese si prospetta particolarmente accesa. Nonostante i valori degli ospiti siano tecnicamente più elevati, la squadra di casa si è dimostrata una formazione che può dare filo da torcere in questa Serie C. I favoriti, secondo le quote per le scommesse, sono proprio gli ospiti la cui vittoria viene quotata a 2.17 da 1XBET. Per quanto riguarda invece la vittoria dei padroni di casa, viene quotata 3.08. Il pareggio è invece dato a 3.10.

