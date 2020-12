Diretta/ Sassuolo Benevento (Serie A) streaming video e tv: outsider a confronto

DIRETTA SASSUOLO BENEVENTO: INZAGHI CREDE NEL COLPACCIO!

Sassuolo Benevento, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia in programma venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Outsider a confronto anche se a caccia di obiettivi diversi nel corso di questa stagione. Il Sassuolo infatti sin dall’inizio si è proiettato verso le posizioni che valgono l’Europa, arrivando anche a sfiorare la vetta. Anche l’ultimo pareggio in casa della Roma ha comunque confermato lo spessore della formazione neroverde. Dall’altra parte il Benevento, al suo secondo campionato di Serie A in assoluto, punta innanzitutto alla conquista della salvezza, ma sarà fondamentale per i sanniti trovare la giusta continuità, che era mancata nelle prime giornate del torneo. La vittoria di Firenze sembra aver segnato una svolta in questo senso per gli uomini di Pippo Inzaghi, che hanno poi ottenuto due importanti pareggi negli impegni contro Juventus e Parma.

DIRETTA SASSUOLO BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Benevento sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BENEVENTO

Le probabili formazioni di Sassuolo Benevento, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Gli ospiti guidati in panchina da Domenico Toscano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne, Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Sassuolo e Benevento queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.60.



