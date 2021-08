Diretta/ Sassuolo Milan (Primavera) streaming video tv: obiettivo migliorarsi

DIRETTA SASSUOLO MILAN: BIGICA vs GIUNTI

Sassuolo Milan, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio Enzo Ricci, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Obiettivo migliorarsi per entrambe le formazioni rispetto a una stagione che non ha portato neroverdi e rossoneri in quota play off. C’è andato molto vicino il Sassuolo, che non è riuscito però a chiudere tra le prime 6 posizioni nella volata finale con Empoli e Spal, con i toscani che poi si sono laureati Campioni d’Italia a sorpresa.

Il Milan ha confermato in panchina Federico Giunti, pur essendo stata la scorsa stagione non del tutto soddisfacente, macchiata soprattutto dalle tre sconfitte consecutive nel finale della regular season. Il club punta comunque a un progetto a lungo termine sul piano degli investimenti nel settore giovanile e i risultati della Primavera dovranno migliorare progressivamente: iniziare bene il nuovo campionato sarebbe un’iniezione di fiducia in un torneo che in questa stagione si prospetta particolarmente competitivo.

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi; Paz, Flamingo, Zalli, Pieragnolo; Abubakar, Zenelaj, Aucelli; Estevez, Samele, Karamoko. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Moleri; Coubis, Michelis, Filì, Kerkez; Saco, Tolomello, Mionić; Tonin, Capone; Nasti.

