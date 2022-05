Diretta/ Sassuolo Milan streaming video tv: Scudetto ormai in tasca! (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO MILAN: ROSSONERI, UNA PASSEGGIATA TRIONFALE

Sassuolo Milan, in diretta domenica 22 maggio 2022 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. E’ il momento della storia per il Milan, Stefano Pioli e molti giocatori rossoneri a caccia del primo Scudetto della loro carriera. Dopo aver passato la fase più delicata in calendario con le vittorie contro Lazio, Fiorentina e Atalanta, al Milan basterà un pari al Mapei Stadium per laurearsi Campione d’Italia a 11 anni dall’ultima volta.

Un traguardo che i rossoneri hanno costruito sfruttando la vittoria nel derby, che li pone in vantaggio nello scontro diretto con l’Inter, e lo scivolone dei nerazzurri nel recupero col Bologna, momento chiave della stagione. Il Sassuolo ha già fatto lo sgambetto a tutte le grandi in questa stagione, i neroverdi sono chiamati ad onorare il campionato ma la differenza di motivazioni è evidente, col Milan che sarà sostenuto da un vero e proprio esodo di tifosi a Reggio Emilia.

DIRETTA SASSUOLO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Milan di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Milan, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.

