DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA, OSPITI REDUCI DA UNA VITTORIA

Un match che sulla carta vede una squadra sola in campo. La diretta Sassuolo Sampdoria Primavera si disputerà domenica 5 gennaio 2024 alle ore 15:00 e vedrà i nervoerdi nettamente favoriti contro i blucerchiati. Gli emiliani erano arrivati a cinque vittorie consecutive con Torino, Lecce, Empoli, Bologna e Juventus prima di alternare un successo e una sconfitte negli ultimi quattro turni: tre punti contro Fiorentina e Lazio più ko con Cremonese e Milan.

La Samp è tornata a vincere dopo un’infinità di tempo. Era dal 20 settembre 2024, sfida col Cesena, che i liguri non ottenevano il bottino pieno. Stavolta a perdere con la Sampdoria è stato il Lecce, punteggio finale di 3-1.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Sassuolo Sampdoria Primavera dovrete semplicemente mettere il canale 60 sul vostro televisione. Invece la diretta streaming sarà disponibile sull’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Il Sassuolo giocherà questa partita con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Scacchetti, difesa a quattro composta da Parlato, Giacomo Benvenuti, Di Bitonto e Tommaso Benvenuti. In mediana Cardascio, Lopes e Bruno, Leone agirà dietro a Vedovati e Moriano.

La Sampdoria replica con l’assetto tattico 4-3-3. Scardigno in porta, pacchetto arretrato formato da Paganotti, Malanca, D’Amore e Valle. A centrocampo ci saranno Casalino, Valisena e Chilafi. Davanti Thiago, Bacic e Lukisa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Come detto, la squadra con più possibilità vincere secondo le quote per le scommesse è il Sassuolo a 1.46 mentre il 2 fisso si trova a 5.10. Pareggio a 4.40. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.44 e 2.42.

