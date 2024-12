DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA, PUNTI IMPORTANTI

Le due formazioni vivono situazioni ben diverse e a testimoniarlo non sono solo i numeri in classifica, ma anche le ultime partite. La diretta Sampdoria Lecce Primavera si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 11:00. I blucerchiati non riescono più a trovare la retta via e i risultati sono sempre più una delusione per i ragazzi della Samp. L’ultima vittoria e tutt’ora l’unica è quella arrivata contro il Cesena addirittura alla quinta giornata di campionato.

Diretta/ Lecce Lazio (risultato finale 1-2): la decide Marusic! (Serie A, 21 dicembre 2024)

Il Lecce vive uno stato di forma maggiormente positivo dato che negli ultimi cinque incontri sono state bene tre le vittorie ovvero quelle con Milan, Atalanta e Torino, tutte avversarie di livello. Per il resto, pareggio con la Lazio e ko col Genoa.

DOVE VEDERE DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Anche gli amanti del campionato Primavera possono godersi lo spettacolo grazie a Sportitalia: Sto arrivando!rà dunque possibile assistere anche alla diretta Sampdoria Lecce Primavera. La diretta streaming video invece o sul sito web oppure sull’applicazione.

Diretta/ Roma Sampdoria (risultato finale 4-1): la chiude Shomurodov! (18 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA

I blucerchiati scenderanno in campo con il modulo 4-3-3 con Scardigno in porta. Difesa a quattro con Ovalle, Malanca, D’Amore e Zeqiraj. A centrocampo spazio per Sava, Patrignani e Casalino con Lukisa, Forte e Bacic in attacco.

Stesso identico assetto tattico per il Lecce che si dispone in cambio con Rafaila tra i pali, pacchetto arretrato formato da Addo, Esposito, Pehlivanov e Ubani. Nella zona nevralgica del campo McJannet, Gorter e Kovac più Delle Monache, Bertolucci e Agrimi in avanti.

SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA, LE QUOTE

Senza entrare nel merito se sia etico scommettere sulle partite del settore giovanile, il regolamento lo consente e molti appassionati di scommesse possono decidere di puntare sulle quote della diretta Sampdoria Lecce Primavera. I liguri partono sfavoriti essendo dati a 3.35 contro i 3.70 del pareggio ma soprattutto alla quota 1.90 del 2.

DIRETTA/ Roma Sampdoria Primavera (risultato finale 3-0): chiudono Levak e Coletta! (18 dicembre 2024)

L’Over 2.5 è pagato a 1.55 contro l’Under a 2.25. Gol e No Gol a 1.50 e 2.30.