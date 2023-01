Diretta/ Sassuolo Sampdoria streaming video tv: Stankovic 2.0 (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA: PER LA SAMP PUNTI DECISIVI!

Sassuolo Sampdoria, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Stankovic riparte sulla panchina della Sampdoria con un’esperienza 2.0 dopo le grandi difficoltà prima della sosta. L’ultima sconfitta interna contro il Lecce ha lasciato i blucerchiati al penultimo posto in classifica, a -7 dalla salvezza e con una crisi societaria ancora da risolvere.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Visite mediche per Nuytinck, il sogno è Lazetic

Il Sassuolo dopo l’ultimo ko in casa del Bologna è scivolato al quindicesimo posto, rendimento finora meno brillante del solito per i neroverdi che mantengono comunque 9 punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Il 29 agosto 2021 è terminato a reti bianche l’ultimo precedente al Mapei Stadium tra le due squadre. Il 24 aprile 2021 il Sassuolo ha battuto per l’ultima volta la Sampdoria in casa col punteggio di 1-0, i blucerchiati non espugnano il campo dei neroverdi dal pirotecnico 3-5 del 16 marzo 2019.

Diretta/ Sassuolo Inter (risultato finale 0-1): Dzeko firma la vittoria nerazzurra!

SASSUOLO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER/ Andrea Pinamonti è il grande ex (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sampdoria, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurentiè. Risponderà la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Audero, Murillo, Colley, Amione, Leris, Rincon, Villar, Augello, Sabiri, Montevago, Gabbiadini.

SASSUOLO SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA