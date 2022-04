DIRETTA/ Sassuolo Spal Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: Mata sblocca!

DIRETTA SASSUOLO SPAL PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): NEROVERDI AVANTI!

E’ cominciata da circa venticinque minuti la diretta di Sassuolo Spal Primavera e il risultato live è di 1-0 per i neroverdi. Derby vibrante con la Spal pericolosa dopo pochi secondi dal fischio di inizio. Brutto errore in fase di impostazione da parte del Sassuolo, gli ospiti però non ne approfittano grazie anche all’intervento di Vitael. Il Sassuolo Primavera risponde al terzo minuto con Aucelli che spaventa Magri dalla distanza ravvicinata.

Ci prova poi Paz centralmente, ma la sua iniziativa sfuma in un nulla di fatto. Al diciottesimo contropiede pericoloso sull’asse Paz-D’Andrea, con Mata che riceve in zona interessante ma che viene fermato con forza. Al ventitreesimo ecco il gol del Sassuolo: Mata lascia partire una bella punizione dalla trequarti, che finisce in porta grazie ad un’evidente deviazione avversaria. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA!

Possiamo raccontare la diretta di Sassuolo Spal Primavera, che sta per cominciare, attraverso i suoi precedenti. Le due squadre ne hanno disputati soltanto quattro: non ci sono pareggi, troviamo invece due vittorie a testa ed è identico anche l’approfondimento sugli esiti delle partite, nel senso che sia gli estensi che i neroverdi hanno vinto una volta in casa e una in trasferta. Il timbro del Sassuolo sul terreno amico è quello del marzo 2021, dunque nello scorso campionato: i gol erano stati segnati da Iulius Marginean, che aveva trasformato un calcio di rigore, e Antonio Reda.

Nel settembre precedente le due squadre si erano affrontate nel primo turno di Coppa Italia Primavera, e la Spal aveva vinto all’Enzo Ricci: vantaggio a fine primo tempo con Mikael Egill Ellertsson, pareggio a inizio ripresa di Enea Cehu e gol decisivo per il passaggio del turno di Federico Zanchetta, su punizione. Oggi il quinto episodio: sarà molto interessante scoprire come andrà a finire, a tale proposito ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco dove finalmente la diretta di Sassuolo Spal Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Spal Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Sassuolo Spal, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. Derby emiliano con il Sassuolo reduce dalla sconfitta esterna contro l’Inter e rimasto al momento a -5 dall’Atalanta sesta in classifica e dalla disponibilità di disputare i play off a fine stagione, prospettiva che si era fatta concreta per i neroverdi prima della crisi che li ha portati a raccogliere un solo punto nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

Ha forse influito come distrazione la vittoria ottenuta nella Viareggio Cup: i neroverdi proveranno a ripartire contro una Spal ormai con l’acqua alla gola, penultima in classifica e a -4 dal Lecce terzultimo e dalla prospettiva di disputare almeno i play out. All’andata il Sassuolo ha calato la cinquina in casa della Spal, 0-5 con reti messe a segno da Aucelli, Mata, Samele, Flamingo e Karamoko.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Spal Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz; D’Andrea, Mata, Aucelli; Miranda, Samele, Toure. Risponderà la Spal allenata da Paolo Mandelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Spal Primavera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











