DIRETTA GUBBIO SPAL, CERCASI PUNTI SALVEZZA

L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di staccarsi dalla zona rossa. La diretta Gubbio Spal rappresenta un vero e proprio scontro diretto della parte destra della classifica in questa domenica 15 dicembre 2024, ore 17:30.

Partiamo dai padroni di casa che in questo periodo sembrano entrati in un vortice negativo, tanto da collezionare una striscia tutt’ora aperta di tre sconfitte consecutive contro Ascoli e Milan Futuro per 1-0 e con il Pescara per 2-1.

La Spal non se la passa meglio avendo perso 1-0 con la Vis Pesaro ma soprattutto 5-1 con il Potendera, anche se c’è da dire che nella metà del mese di novembre sono arrivati i tre punti in tre occasioni di fila con Pineto, Legnago e Torres.

DOVE VEDERE DIRETTA GUBBIO SPAL, STREAMING VIDEO

Se per caso volete vedere la diretta Gubbio Spal, la soluzione è presto detta: abbonamento a Sky, pacchetto Calcio. Invece se preferite la diretta streaming, dovrete scaricare l’applicazione Sky Go disponibile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SPAL

I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2 con Venturi in porta, difesa a quattro composta da Rocchi, Signorini, D’Avino e Stramaccioni. A centrocampo Corsinelli, Franchini e David con Maisto dietro a D’Ursi e Fossati.

Lo Spal invece replicherà con l’assetto tattico 3-5-2 con Galeotti tra i pali, terzetto arretrato formato da Nador, Polito e Bruscagin. Agiranno da esterni Calapai a destra e Mignanelli a sinistra con Zammarini, D’Orazio e Radrezza in mediana. In attacco Rao e Antenucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GUBBIO SPAL

Infine, per chiudere l’analisi su questa partita di Serie C, vediamo assieme le quote per le scommesse Gubbio Spal. Partiamo dagli esiti principali con il successo casalingo a 2.30, il pareggio a 2.80 e il 2 fisso a 3.20.

Capitolo reti molto interessante con l’Over 2.5, almeno tre gol nel match, a 2.55 e il segno opposto a 1.43. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.60.