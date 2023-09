Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video e tv: prove libere GP Portogallo Portimao (oggi 29 settembre)

La diretta Sbk torna protagonista con l’undicesima gara della stagione, che completa una doppietta iberica e potrebbe anche stabilire il verdetto più atteso. Ci attende il Gp Portogallo 2023 sul circuito di Portimao, che ormai da qualche anno è meta frequente per tutti i principali sport motoristici grazie a un tracciato impegnativo e divertente. Il Mondiale della Superbike sbarca dunque in Portogallo per quello che sarà il penultimo weekend della stagione, con Alvaro Bautista e la Ducati al comando nella classifica del Mondiale Piloti Superbike 2023, ma con il grande rivale Toprak Razgatlioglu che può ancora sperare.

DIRETTA SBK 2023/ Superbike Gp Aragona: Bautista vince anche gara-2 e allunga su Razgatlioglu! (24 settembre)

Nel 2022 Alvaro Bautista si è laureato campione del Mondo in sella alla sua Ducati, adesso la situazione è perfetta per ambire al bis pur con qualche alto e basso nelle ultime gare, ad esempio in Aragona c’è stata la caduta al sabato mentre Bautista era al comando, riscattata però da una domenica che ha visto il centauro spagnolo vincere sia la Superpole Race sia gara-2. Di conseguenza Toprak Razgatlioglu ha recuperato solo pochi punti e ora si trova a -47: se al termine di gara-2 Bautista avesse 62 punti di vantaggio i giochi sarebbero chiusi già a Portimao, altrimenti tutto sarà rimandato a Jerez, in ogni caso il turno ha bisogno di recuperare perché poi 47 lunghezze sarebbero davvero troppe in un solo weekend. Intanto oggi, venerdì 29 settembre, si riaccenderanno i motori della diretta Sbk con le prove libere FP1 e FP2 che dovranno dare indicazioni preziose. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dal Portogallo? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito e naturalmente sono molto attese per il ritorno in pista con le prove libere Sbk a Portimao…

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Rinaldi vince gara-1, Bautista flop! GP Aragona 2023, oggi 23 settembre

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky: il venerdì è infatti visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Portimao sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Portogallo 2023 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Bautista primo in FP2, Ducati show! (prove libere Gp Aragon, 22 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP PORTOGALLO 2023

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Portimao, che ospita il Gran Premio del Portogallo della Sbk, con due gare molto significative per un Mondiale che vede fino a questo momento la Ducati dominante e quindi fiduciosa circa la difesa del titolo iridato, che però non è ancora certo grazie all’inseguimento di Toprak Razgatlioglu, che ha tenuto viva la battaglia. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 29 settembre, si apre un weekend particolarmente atteso, andiamo allora a ricordare gli orari del primo giorno del GP Portogallo, con un’ora di fuso orario da tenere presente.

La giornata della Superbike a Portimao comincerà dunque alle ore 11.30 della mattina italiana naturalmente con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 16.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto, mentre in Portogallo saranno rispettivamente le 10.30 e 15.00. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà in Portogallo le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 12.25 e 17.00 italiane, cioè sempre a seguito della Superbike a Portimao.











© RIPRODUZIONE RISERVATA