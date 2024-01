DIRETTA/ Senegal Costa D’Avorio video streaming tv: i precedenti sorridono agli Elefanti (29 gennaio 2024)

DIRETTA SENEGAL COSTA D’AVORIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Senegal Costa d’Avorio, certamente il quarto di finale più scintillante nella Coppa d’Africa 2024, conta parecchi precedenti che possono anche essere significativi, almeno alcuni di questi. In totale sono 13 le sfide: la Costa d’Avorio ne ha vinte 7 e il Senegal 5, di conseguenza un solo pareggio che è un 1-1 nel novembre 2013 per le qualificazioni al Mondiale in Brasile. La Costa d’Avorio è rimasta imbattuta nei primi quattro episodi, il Senegal poi ha vinto tre dei quattro seguenti; l’ultima di sempre è poco simbolica perché arrivata nel Campionato delle Nazioni Africane, che è una Coppa d’Africa ma con l’obbligo di convocare solo calciatori che militino nei campionati locali.

L’ultima vittoria del Senegal a pieno organico è datata agosto 2006 in amichevole, la Costa d’Avorio ha un 3-1 nell’ottobre 2013 (qualificazioni al Mondiale) come successo più recente. In Coppa d’Africa invece ci sono solo due incroci, entrambi vinti 1-0 dagli Elefanti: stiamo però parlando del 1965, quando la Costa d’Avorio si era imposta nella finale per il terzo posto, e del 1986 nella fase a gironi. Certamente questi due incroci sono meno indicativi rispetto ad altri per il tempo che è passato, vedremo comunque cosa succederà in campo in questo scintillante ottavo… (agg. di Claudio Franceschini)

SENEGAL COSTA D’AVORIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Senegal Costa D’Avorio sarà disponibile in chiaro su tutte le televisioni connesse al digitale terrestre, basterà collegarsi al canale 60 di Sportitalia, ricordiamo inoltre che i possessori di Sky potranno seguire tranquillamente questa sfida al 5060 del progressivo dei canali.

SENEGAL COSTA D’AVORIO: UN OTTAVO DI LUSSO!

Tutto pronto ormai per la diretta di Senegal Costa D’Avorio, l’attesa è stata trepidante poiché questa partita decreterà chi passerà ai quarti di finale della Coppa D’Africa e potremmo saperlo proprio oggi, 29 gennaio 2024, alle ore 21.00. Una gara che mette di fronte due squadre sulla carta molto forti ma con la Costa D’Avorio che ha un po’ perso il brio di qualche anno fa, per questo nella fase a gironi ha faticato più del previsto.

Il Senegal invece, con un roster di giocatori di altissimo livello, sembra partire come favorito per il match. La squadra punta su un gioco solido e un attacco veloce che sa arrivare davanti alla porta avversaria con una serie di rapidi passaggi.. Tuttavia, la Costa d’Avorio è nota per la sua difesa robusta e la capacità di ripartire con pericolosi contropiedi. Questa combinazione potrebbe rendere la partita più equilibrata di quanto suggerisca la differenza di status tra le due squadre.

SENEGAL COSTA D’AVORIO: PROBABILI FORMAZIONI

Mentre Senegal Costa d’Avorio si preparano per l’importante diretta negli ottavi di finale della Coppa d’Africa, le probabili formazioni ci possono raccontare molto della partita che andremo a vedere insieme. La nazionale del Senegal, tra le favorite del torneo, dovrebbe confermare i suoi uomini di maggior qualità. Impossibile dunque non vedere dal primo minuto Sadio Mané, ormai una leggenda sia per il Liverpool che per la nazionale africana. Per dare equilibrio poi al roster vedremo molto probabilmente Idrissa Gueye a centrocampo e Kalidou Koulibaly in

La Costa d’Avorio d’altra parte, si schiererà probabilmente con una formazione che mira a resistere all’attacco senegalese e a sfruttare le opportunità in contropiede. Eric Bailly di fatto potrebbe essere molto importante sotto questo punto di vista, mentre giocatori come Franck Kessié a centrocampo avrà il compito di supportare entrambe le fasi di gioco.

SENEGAL COSTA D’AVORIO, LE QUOTE

Per chiunque volesse scommettere all’interno della diretta di Senegal Costa D’Avorio, sappiate che il sito di EuroBet mette a disposizione delle quote davvero niente male. Il segno 1 ad esempio viene dato a 2,4 se invece le due squadre dovessero pareggiare nell’arco dei novanta minuti, vedremo l’importo scommesso moltiplicarsi a 2,6. La vittoria della Costa D’Avorio invece viene data a 2,8

