Diretta Senegal Olanda/ Streaming video Rai 2: match stuzzicante! (Mondiali 2022)

DIRETTA SENEGAL OLANDA: GRANDE SPETTACOLO!

Senegal Olanda è in diretta dallo stadio Al Thumama di Doha, la capitale del Qatar: alle ore 17:00 di lunedì 21 novembre si gioca la seconda partita nel gruppo A dei Mondiali 2022, girone inaugurato ieri sera. Senegal e Olanda sono le due grandi favorite per andare agli ottavi: gli orange li conosciamo bene, hanno giocato tre finali ai Mondiali perdendole tutte e, dopo un periodo di appannamento, con il ritorno di Louis Van Gaal stanno provando a tornare grandi, sono candidati alla vittoria finale e nel frattempo hanno anche raggiunto la finale della prima Nations League, per quanto possa contare questa competizione.

Attenzione al Senegal: vero che la sua stella Sadio Mané potrebbe non esordire mai ai Mondiali 2022 (è infortunato, ma comunque convocato), vero che però i Leoni della Teranga restano una nazionale ben organizzata e con tante individualità di livello, e soprattutto lo scorso gennaio hanno finalmente spezzato un sortilegio vincendo la prima Coppa d’Africa nella loro storia. Un successo che ha dato consapevolezza, e dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Senegal Olanda; aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni di questa bella partita.

DIRETTA SENEGAL OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Senegal Olanda sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Due, disponibile anche in alta definizione.

In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SENEGAL OLANDA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL OLANDA

Aliou Cissé si presenta con il 4-2-3-1 per la diretta Senegal Olanda: senza Sadio Mané, a giocare come esterno sinistro nel tridente potrebbe essere uno tra Jackson e Bamba Dieng, quest’ultimo in ballottaggio con Boulaye Dia per la maglia di centravanti. Diatta e Ismaila Sarr dovrebbero completare la trequarti; in mezzo al campo sicuro del posto Idrissa Gueye, poi testa a testa tra Kouyaté e Nampalys Mendy senza dimenticarsi di Diatta, in difesa ovviamente Koulibaly e Abdou Diallo saranno i due centrali con Formose Mendy a destra e uno tra Ballo-Touré e Jakobs ad agire sulla sinistra.

È 4-3-3 per Van Gaal: l’Olanda avrà in porta il trentanovenne Pasveer, Van Dijk e De Ligt saranno i due centrali mentre sulle fasce potremmo vedere Dumfries e Aké, con Frimpong e Malacia come prime alternative. A fare il regista in mezzo al campo sarà chiaramente Frenkie De Jong, insieme a lui a occupare la mediana avremo Koopmeiners e Berghuis con De Roon che però spera in una maglia da titolare e potrebbe anche averla al posto di uno tra questi due. Il tridente offensivo è tutto in divenire: Depay sarebbe titolare ma non gioca da settembre, certa la presenza di Bergwijn e a completare l’assetto d’attacco potrebbe essere Weghorst schierato ovviamente da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Senegal Olanda, leggiamo quali sono le quote che l'agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per i Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli orange vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 6,00 volte l'importo che avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, ha un valore che equivale a 3,85 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria dei Leoni della Teranga, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 1,60 quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.











