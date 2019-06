Video/ Portogallo Olanda (1-0): highlights, il gol di Guedes decide la Nations League

All’Estadio Do Dragao di Oporto il Portogallo festeggia il trionfo in UEFA Nations League: la prima edizione della competizione vede la finalissima vinta dai lusitani, che hanno dominato un’Olanda solo brutta copia della squadra ammirata negli ultimi tempi. Il video di Portogallo Olanda ci racconta di una partita in cui anche i livelli della semifinale contro l’Inghilterra sembrano lontani per gli orange, che hanno hanno subito costantemente l’iniziativa portoghese. Il più attivo alla conclusione è Bruno Fernandes, che ci prova spesso dalla distanza, col portiere olandese Cillessen che riesce ad opporsi a tutti i tentativi. Particolarmente abile l’estremo difensore su un colpo di testa di Fonte che aveva fatto gridare al gol la tribuna al 29′. Il Portogallo mantiene alta la pressione offensiva fino alla fine del primo tempo, ma la situazione non cambia con l’Olanda arroccata in difesa e in crisi anche al momento di gestire il possesso palla. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PORTOGALLO OLANDA (partita completa Rai)

VIDEO PORTOGALLO OLANDA: IL SECONDO TEMPO

I lusitani spingono sempre più e trovano il meritatissimo vantaggio al quarto d’ora della ripresa con una bordata di Goncalo Guedes sull’angolino di sinistra, al termine di una splendida azione corale. Cristiano Ronaldo tiene alto il baricentro del Portogallo, mentre l’Olanda prova a produrre una sterile reazione con le sole accelerazioni di Memphis Depay. Che al 20′ di testa costringe Rui Patricio al primo vero intervento della sua partita. Nella ripresa anche Blind ci prova sul gioco aereo, ma il pallone finisce fuori misura. 3′ di recupero e il Portogallo può festeggiare il suo secondo trionfo continentale negli ultimi tre anni, dopo l’Europeo 2016 vinto in Francia. In vista di Euro 2020, CR7 pensa ancora in grande, mentre l’Olanda si conferma allergica alle finali.

