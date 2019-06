Diretta Senegal Tanzania/ Streaming video DAZN: fattore Manè? (Coppa d’Africa)

Senegal-Tanzania, in diretta dal 30 June Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera domenica 23 giugno alle ore 19.30. Sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: il Senegal è una delle favorite della competizione, reduce da una bella figura l’anno scorso nel Mondiale russo con la qualificazione agli ottavi di finale sfuggita d’un soffio e capace di vincere tutti gli ultimi 6 impegni ufficiali. Tante le stelle in squadra, da Mané del Liverpool a Koulibaly del Napoli. La Tanzania, guidata dall’attaccante del Genk Samatta, mancava dalla Coppa d’Africa dal 1980 e col Madagascar è forse sulla carta la squadra meno attrezzata della competizione. Nelle ultime amichevoli dopo il ko contro l’Egitto è arrivato un pari con lo Zimbabwe.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Senegal-Tanzania non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL TANZANIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Senegal-Tanzania, in diretta dal 30 June Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera domenica 23 giugno alle ore 19.30. Senegal schierato presumibilmente con questo undici titolare col 4-3-3: Mendy; Sabaly, Koulibaly, S. Sanè, M. Wague; Diatta, Ndiaye, Gueye; Niang, Manè, Sarr. All. Cissé. Tanzania che risponderà con un 4-4-2 con in campo: Manula; Michel, Morris, Yondani, Kessy; Mussa, Yahya, Nyoni, Msuva; Samatta, Bocco. All. Amuneke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Senegal favorito per la vittoria contro la Tanzania. Quota per il segno 1 fissata a 1.36 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 11.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.15 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.66 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



