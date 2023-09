DIRETTA SERBIA OLANDA/ Video streaming tv: i cammini verso la semifinale (Europei volley 2023, 1 settembre)

DIRETTA SERBIA OLANDA: IL CAMMINO

Si fa sempre più vicina la diretta di Serbia Olanda, dunque andiamo a vedere come queste due nazionali hanno raggiunto la semifinale agli Europei volley 2023. La Serbia era inserita nel gruppo A, che ha giocato interamente a Gand: subito un doppio 3-0 a Ucraina e Slovenia, poi la rimonta sulla Polonia per un brillante 3-1 e infine i successi su Ungheria (3-1) e Belgio (3-0) andando a vincere il girone e prendendosi gli ottavi, superati con un roboante 3-0 alla Svezia. Nei quarti di finale la Serbia ha affrontato la Repubblica Ceca, ha perso il primo set di misura – a sorpresa – ma poi ha dominato con parziali 25-17, 25-11, 25-14 per un successo davvero devastante.

DIRETTA/ Italia Turchia (risultato 2-1) video streaming Rai 2: dominio azzurre (Eurovolley, 1 settembre 2023)

L’Olanda era nel gruppo D a Tallinn: 3-0 a Spagna, Slovacchia ed Estonia, primo set perso contro la Francia ma con vittoria per 3-1 e quindi nuovo 3-0 rifilato alla Finlandia, bisogna dire che le orange hanno avuto un girone più abbordabile rispetto a quello della Serbia. Poi gli ottavi contro la Svizzera, triturata per 3-0; stesso risultato contro la Bulgaria, dunque l’Olanda in tutti gli Europei volley 2023 ha perso un solo set mentre le balcaniche ne hanno lasciati per strada tre. Conta quel che conta adesso, perché la diretta di Serbia Olanda rappresenta giustamente un mondo del tutto a parte… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai 2: è un big-match, Europei volley 2023 (oggi 1 settembre)

DIRETTA SERBIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Olanda sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: la semifinale degli Europei volley 2023 viene infatti trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del vostro decoder (consigliamo di dare un occhio al palinsesto, che potrebbe subire variazioni). Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore sarà poi disponibile il servizio di diretta streaming video: basterà utilizzare i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Italia Estonia (risultato finale 3-0): vittoria di carattere (Europei volley 2023, 31 agosto)

SEMIFINALE INTRIGANTE!

Serbia Olanda, in diretta dal Palais 12 di Bruxelles alle ore 20:30 di venerdì 1 settembre, è la seconda semifinale agli Europei volley 2023: le due nazionali femminili si incrociano in una straordinaria battaglia che riguarda anche l’Italia, che proprio adesso scende in campo per sfidare la Turchia e si troverà comunque una delle due come avversarie nella prossima finale, sperando ovviamente che sia quella per il titolo. La diretta di Serbia Olanda è intrigante: il nostro cuore sarà ovviamente schierato dalla parte balcanica per la presenza di Giovanni Guidetti in panchina, la realtà è che si tratta di una semifinale incerta.

La Serbia ha qualcosa in più, lo dice il palmarès: vice campionessa europea in carica, nelle due precedenti edizioni aveva vinto la medaglia d’oro e in generale è abituata ad arrivare in fondo alle grandi competizioni. Attenzione però all’Olanda, già in semifinale alle Olimpiadi così come agli Europei: vedremo cosa succederà, certamente il divertimento non mancherà nella diretta di Serbia Olanda e noi speriamo anche che possa essere una semifinale degna del suo status, dunque ad alto contenuto tecnico. Chi vincerà andrà poi a giocare la finale per vincere gli Europei volley 2023, la posta in gioco è altissima e questo potrebbe influire…

DIRETTA SERBIA OLANDA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Serbia Olanda è intrigante anche per la presenza di qualche giocatrice che milita nel nostro campionato; come detto la Serbia ha un roster più competitivo sulla carta, basterebbe citare la diagonale Maja Ognjenovic-Tijana Boskovic (le due si conoscono molto bene anche perché giocano insieme nell’Eczacibasi) con la seconda che ha già fatto incetta di premi individuali, tra cui uno di MVP agli Europei di quattro anni fa ma poi anche quello ai Mondiali del 2022, replicando quello che aveva già vinto quattro anni prima.

L’Olanda risponde con Marrit Jasper, vista in Italia anche a Cuneo, e la palleggiatrice Celeste Plak che ha vestito le maglie di Bergamo e Novara. Al netto delle individualità, la diretta di Serbia Olanda sarà anche una semifinale in cui si affrontano due ottime organizzazioni. Il livello rispetto ai turni precedenti si alza: è davvero complicato stabilire quale delle due nazionali possa raggiungere la finale degli Europei volley 2023, anche se le balcaniche partono con il favore del pronostico siamo sicuri che le olandesi venderanno cara la pelle, come giusto che sia, e possano arrivare a fare il colpo grosso. Tra poco scopriremo tutto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA