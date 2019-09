DIRETTA SERBIA PORTO RICO/ Streaming video tv: il cammino caraibico (Mondiali basket)

Sempre più vicina la diretta di Serbia Porto Rico, abbiamo descritto il fin qui travolgente cammino della Nazionale slava e di conseguenza adesso è giusto descrivere come è arrivata la qualificazione dalla prima fase anche per Porto Rico. Fondamentale per la compagine caraibica è stata la vittoria ottenuta in rimonta per 83-81 nella prima giornata contro l’Iran al termine di una partita nella quale erano stati quasi sempre al comando i persiani. In seguito è arrivata la prevedibile sconfitta per 73-63, comunque al termine di una sfida nella quale Porto Rico è riuscita a lottare a lungo con gli uomini di Sergio Scariolo. Si è così arrivati alla terza giornata che proponeva a Porto Rico un vero e proprio spareggio con la Tunisia: qualificazione per chi avesse vinto, torneo di consolazione per gli sconfitti. I caraibici hanno infine ottenuto l’agognata vittoria, sia pure per tre soli punti (67-64), al termine dunque di una partita molto combattuta con i nordafricani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti gli appassionati di basket, ricordiamo che la diretta tv di Serbia Porto Rico sarà garantita da Sky, che detiene i diritti per il Mondiale 2019. Per la precisione, l’appuntamento questa mattina sarà sul canale Sky Sport Arena (numero 204 della piattaforma), oppure tramite la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Serbia Porto Rico, in diretta dal Wuhan Gymnasium naturalmente di Wuhan (Cina), è la partita che alle ore 10.30 italiane di questa mattina, venerdì 6 settembre 2019, segna l’inizio del girone J della seconda fase dei Mondiali di basket 2019. Serbia Porto Rico è l’incrocio tra la prima del girone D e la seconda del girone C della prima fase: quei due gruppi infatti adesso si incrociano nella seconda fase, naturalmente ogni squadre gioca solamente contro chi non ha già affrontato nei giorni scorsi, ma portandosi dietro i precedenti risultati. Ecco dunque che la Serbia è 3-0 grazie a una prima fase perfetta, della quale ha fatto le spese anche l’Italia, mentre Porto Rico parte da un bilancio di 2-1 avendo incassato una sconfitta contro la Spagna. Di conseguenza la Serbia vincendo oggi ipotecherebbe già i quarti di finale, mentre Porto Rico è obbligata a cercare l’impresa per continuare a sognare.

DIRETTA SERBIA PORTO RICO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Serbia Porto Rico, bisogna osservare che la pur buona Nazionale caraibica sarà chiamata a cercare un’impresa ai limiti dell’impossibile oggi contro la Nazionale forse più forte in questi Mondiali, considerando che altre formazioni molto quotate hanno manifestato delle difficoltà mentre la Serbia è stata un vero e proprio rullo compressore nella prima fase. Basterebbe dire che gli slavi hanno una differenza punti addirittura pari a +120, il che equivale a uno scarto medio di 40 punti in ciascuna delle tre partite disputate finora. Tutto facile nel 105-59 del debutto contro l’Angola, ancora più netto il 126-67 con cui i vice-campioni olimpici e mondiali in carica hanno travolto le Filippine, infine la Serbia ha vinto in modo piuttosto netto (92-77) anche contro una buona Italia, che ha retto molto bene il confronto per oltre metà partita ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Per farla breve: a Porto Rico servirebbe davvero una grande impresa, sarà possibile o tutto andrà come da pronostici?



