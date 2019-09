Diretta Serbia Slovenia/ Streaming video tv: finale slava (Europei volley 2019)

Serbia Slovenia, in diretta dalla AccorHotels Arena di Parigi, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 settembre alle ore 17.30 come finale degli Europei di volley 2019 maschili. Avremo dunque il derby slavo Serbia Slovenia per assegnare il titolo europeo in questa edizione del massimo torneo continentale di pallavolo: la Slovenia allenata da Alberto Giuliani ha fatto il colpaccio eliminando in semifinale i campioni del Mondo della Polonia, la Serbia invece ha avuto la meglio sulla Francia in una dura battaglia durata cinque set. I serbi hanno avuto un giorno in meno di riposo, gli sloveni d’altro canto si sono dovuti spostare da Lubiana a Parigi: a questo punto però questi sono solamente dettagli, c’è da giocare una finale europea e le motivazioni senza dubbio fanno passare la stanchezza in secondo piano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Secondo il palinsesto Rai, la diretta tv di Serbia Slovenia sarà garantita oggi pomeriggio da Rai Sport + HD, il canale tematico della nostra televisione di Stato che è disponibile al numero 57 del telecomando. L’appuntamento sarà di conseguenza anche con la diretta streaming video che è invece garantita dal sito oppure dall’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA SERBIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Serbia Slovenia, dobbiamo sicuramente raccontare per prima cosa come arrivano le due squadre a questa finale degli Europei di volley 2019. Grandi applausi sicuramente per la rivelazione Slovenia, guidata in panchina dall’allenatore italiano Alberto Giuliani: vero che fin qui la squadra slovena ha sempre giocato in casa – Lubiana era una delle sedi di questo Europeo ospitato da quattro differenti nazioni -, ma è altrettanto vero che chi elimina la Russia ai quarti e la Polonia in semifinale merita al 100% di giocarsi una finale che era imprevedibile, ma che la Slovenia ha pienamente meritato. La Serbia dal canto suo non ha bisogno di presentazioni: avere perso il torneo pre-olimpico a Bari contro l’Italia avrà dato ulteriori motivazioni ai serbi, che ora vogliono coronare l’Europeo del riscatto conquistando la medaglia d’oro, dopo avere battuto in cinque set la Francia padrona di casa nella semifinale di venerdì sera.



