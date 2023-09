DIRETTA SERBIA TURCHIA/ Video streaming Rai: il cammino verso la finale (Europei volley 2023, 3 settembre)

DIRETTA SERBIA TURCHIA: I CAMMINI

Mentre aspettiamo la diretta di Serbia Turchia, ci sembra giusto riassumere in breve il cammino di queste due Nazionali verso la finale degli Europei di volley femminile 2023. La prima fase è stata praticamente una formalità: cinque vittorie su cinque per entrambe, lasciando per strada due set nel caso della Serbia e solamente uno per la Turchia; agli ottavi di finale invece la Serbia ha vinto per 3-0 contro la Svezia, mentre la Turchia si era imposta per 3-1 contro il Belgio. Risultati invertiti nei quarti di finale: 3-0 per la Turchia contro la Polonia e 3-1 per la Serbia un’occasione della vittoria contro la Repubblica Ceca.

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 0-3): azzurre ko, bronzo orange! (Europei volley 2023, 3 settembre)

Tutto questo per giungere alle semifinali, di cui abbiamo già parlato: per la Turchia è naturalmente il 3-2 contro l’Italia che lascia davvero tanti rimpianti alle Azzurre per come è maturato, mentre la Serbia venerdì sera si è imposta con il punteggio di 3-1 contro l’Olanda. In totale, entrambe le Nazionali fino a questo momento hanno perso quattro set in tutto l’Europeo: numeri eccellenti, ma che oggi porteranno solamente una delle due sul tetto d’Europa e alla medaglia d’oro… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 3-0): Azzurri inarrestabili

DIRETTA SERBIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Turchia sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58) questa sera. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Serbia Turchia. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SERBIA TURCHIA

SERBIA TURCHIA: LA FINALE DEGLI EUROPEI VOLLEY 2023

Serbia Turchia, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, domenica 3 settembre, sarà la finale degli Europei di volley femminile 2023: si gioca presso il Palais 12 di Bruxelles (Belgio), dove si assegnerà il titolo che due anni fa era stato dell’Italia. Le Azzurre purtroppo hanno abdicato per merito della Turchia, che ha sofferto a lungo nella semifinale contro l’Italia ma ha “sorpassato” nel finale del quarto set e poi ha dominato il tie-break, trascinata da una Melissa Vargas in stato di grazia e che potrebbe essere la giocatrice fondamentale per la Turchia anche oggi.

Diretta/ Serbia Olanda (risultato finale 3-1): slave in finale!

Dall’altra parte della rete però nella diretta di Serbia Turchia ci saranno le campionesse del Mondo in carica. La Serbia venerdì ha vinto in quattro set la propria semifinale contro l’Olanda e naturalmente adesso punta ad imitare l’Italia maschile, che detiene contemporaneamente i titoli europei e mondiali. Il torneo ha confermato che queste, come da previsioni della vigilia, sono le quattro Nazionali più forti d’Europa: Serbia e Turchia però sono state capaci di vincere anche le semifinali, quindi giustamente si giocano il titolo di campionesse d’Europa. Che cosa ci dirà la diretta di Serbia Turchia?

DIRETTA SERBIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Serbia Turchia, dobbiamo ribadire che questi Europei di volley femminile 2023 hanno confermato in modo eloquente la superiorità delle quattro Nazionali semifinaliste sul resto d’Europa; il torneo è stata una lunga marcia trionfale verso le partite di venerdì, quando è iniziato lo scontro ai vertici. La Turchia francamente a lungo è sembrata inferiore all’Italia, ma è riuscita a rimanere in partita e dal finale del quarto set ha cambiato ritmo in maniera impressionante, determinando un vero e proprio crollo repentino delle Azzurre: quale volto saprà mostrare in finale?

La Serbia potrebbe forse avere potenzialmente qualcosina in più, pur con tutte le cautele del caso quando si parla di partite secche con una posta in palio così alta. Di certo la prestazione delle slave in semifinale è stata più convincente nella sua totalità, inoltre la Serbia l’anno scorso ha vinto i Mondiali, per cui certamente Tijana Bošković e compagne sono ampiamente abituate a gestire la pressione di match così importanti. La Turchia però vuole conquistare per la prima volta l’Europa del volley anche con la Nazionale, oltre che con i club: quale sarà il verdetto della diretta di Serbia Turchia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA