Diretta Serbia Ucraina/ Streaming video e tv: slavi favoriti (Europei volley 2019)

Serbia Ucraina si gioca alle ore 20:30 di martedì 24 settembre, presso lo Sportpaleis di Anversa: siamo in campo per il quarto di finale degli Europei volley 2019. Sulla carta si tratta di una partita senza storia: i balcanici hanno raggiunto la semifinale e il bronzo nell’ultima edizione del torneo e sono entrati nella Top 4 dei Mondiali dello scorso anno, e hanno inoltre una tradizione decisamente più estesa e ricca rispetto a quella dei loro avversari. Tuttavia la Serbia deve fare attenzione, perchè l’Ucraina rappresenta la grande sorpresa di questi Europei e potrebbe fare lo sgambetto ai favoriti, anche perchè stiamo parlando di una gara secca e di conseguenza potrebbe succedere di tutto; vediamo allora quello che potrebbe succedere nella diretta di Serbia Ucraina, di cui andiamo ora a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Serbia Ucraina non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: per il momento è solo la nazionale italiana a godere delle immagini, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per questo quarto di finale. Tuttavia sul portale www.cev.eu, all’apposita sezione dedicata agli Europei volley 2019, troverete tutte le informazioni utili sulle due nazionali che si affrontano nella partita di Anversa.

DIRETTA SERBIA UCRAINA: RISULTATI E CONTESTO

Serbia Ucraina come detto potrebbe fornirci un risultato a sorpresa: la nazionale balcanica certamente è più forte, ma in queste competizioni bisogna tenere in grande considerazione le sorprese e l’Ucraina corre per avere questo titolo. Inserita nel gruppo D, la squadra dell’Est Europa si è presa il terzo posto potendo contare su un sorteggio favorevole, ha vinto tre partite (perdendo inevitabilmente contro Olanda e Polonia) ma poi ha fatto il grande colpo eliminando il Belgio agli ottavi di finale, vincendo il primo set e poi rimontando dallo svantaggio di 1-2. Attenzione anche al fatto che l’Ucraina abbia vinto quarto e quinto parziale in maniera netta, riuscendo a cambiare passo in una partita nella quale l’inerzia era decisamente cambiata; la Serbia, che si è liberata della Repubblica Ceca con un agile 3-0 (ma nel primo set ha dovuto realizzare 31 punti per non andare sotto), sa dunque che una sfida così sbilanciata nasconde insidie in ogni dove, e dunque dovrà essere totalmente concentrata sull’obiettivo per evitare di ritrovarsi fuori dalla zona medaglie agli Europei volley 2019.



