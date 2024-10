DIRETTA SESTRI LEVANTE AREZZO, I LIGURI CERCANO IL COLPO IN CASA

La Serie C torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa con la diretta Sestri Levante Arezzo valida per la decima giornata del Girone B. A confronto ci saranno due formazioni che vivono momenti completamente diversi ma che potrebbero comunque dare spettacolo. Sono tre partite che il Sestri Levante non perde ma la classifica racconta solo di nove punti per via di tre pareggi di cui l’ultima contro la Lucchese. Meglio l’Arezzo che si trova al quinto posto in classifica ma arriva da un pareggio in casa contro il Rimini.

DIRETTA SESTRI LEVANTE AREZZO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Serie C e la diretta Sestri Levante Arezzo sarà necessario abbonarsi a Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Si potrà seguire questa partita anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori di questo match.

SESTRI LEVANTE AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo insieme anche le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della partita. Il Sestri Levante di Andrea Scotto riproporrà l’efficace 4-3-3 con Oneto, Brugognone e De Felice in attacco. Valentini e Montebugnoli difenderanno la porta di Anacoura con Nenci e Podda a completare il quartetto. A specchio la squadra di Emanuele Troise che metterà in campo un 4-3-3 con Pattarello, Gaddini e Ogunseye in attacco. Renzi e Tavernelli completeranno il centrocampo insieme a Mawuli Eklu.

SESTRI LEVANTE AREZZO, LE QUOTE

In conclusione, analizziamo le quote dell’agenzia Snai per la diretta Sestri Levante Arezzo, che si annuncia sulla carta favorevole agli ospiti toscani. Infatti il segno 2 è quotato a 1,87 ed è quindi il più probabile, poi si sale a 3,15 per il segno X che naturalmente indicherebbe un pareggio e fino a 3,90 sul segno 1 in caso di vittoria casalinga per il Sestri Levante.

