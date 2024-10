DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE, SERVE LA SVOLTA

Un avvio di campionato tutt’altro che esaltante, ma nemmeno troppo catastrofico. “C’è chi sta peggio” verrebbe da dire osservando la situazione della diretta Lucchese Sestri Levante, sfida di questo venerdì 11 ottobre alle ore 20:30. La Lucchese ha attraversato un periodo di imbattibilità durante tutto settembre: dalla vittoria in casa della Spal al pareggio col Milan U23, passando per i segni X con Rimini e Pianese più i tre punti ottenuti ad Ascoli. Due invece le sconfitte contro Gubbio e Perugia.

Il Sestri Levante ha cominciato come peggio quasi non poteva con appena un punto (lo 0-0 col Pineto in casa) nelle prime quattro sfide. A salvare la situazione in questo momento sono le due vittorie contro Legango Salus e Pianese.

DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete intenzionati a vedere la diretta Lucchese Sestri Levante dovrete mettervi comodi davanti a Sky o NOW. La diretta Lucchese Sestri Levante in streaming non stravolge i piani dato che propri le applicazioni di Sky e NOW trasmetteranno l’evento in questione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE SESTRI LEVANTE

Siamo arrivati al punto di presentare le probabili formazioni Lucchese Sestri Levante. I rossoneri si schiereranno secondo il 3-5-2 con Palmisani in porta. Difesa a tre composta da Quirini, Dumbravanu e Cartano. Da destra verso sinistra Gemignani, Tumbarello, Welbeck, Catanese e Antoni mentre Saporiti e Costantino saranno gli attaccanti. Il Sestri Levante opterà verosimilmente per lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali ci sarà Anacoura, difeso da Podda, Pane e Valentini. Agiranno da esterni Furno e De Felice con Nunziatini, Giorno e Conti nella zona nevralgica del campo. In attacco Parravicini-Brugognone.

QUOTE SCOMMESSE LUCCHESE SESTRI LEVANTE, SU CHI PUNTARE?

Per chiudere in maniera completa e precisa l’analisi del match, catapultiamoci alle quote per le scommesse Lucchese Sestri Levante. Il segno 1 è quello favorito a 1.74, ben lontano dal 4.50 i favore degli ospiti. La X è a 3.45. Entrambe le squadre a segno? I bookmakers non sono convinti e optano per una quota 1.87 rispetto all’1.75 del No Gol. Over 2.5 a 1.95, Under alla stessa soglia a 1.72.