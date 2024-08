La diretta Sestri Levante Pineto (in campo sabato alle ore 20.45) mette a confronto nella seconda giornata di Serie C due squadre a caccia della prima vittoria in campionato. I liguri sono partiti con una sconfitta di misura sul campo del Gubbio, 1-0 con l’attacco del Sestri che non è riuscito a pungere e a 10′ dal 90′ gli umbri hanno trovato il gol partita con Tommasini, prendendosi l’intera posta in gioco.

Anche gli abruzzesi del Pineto sono rimasti a secco di gol nel turno d’esordio ma sono riusciti a muovere la classifica, pareggiando 0-0 in casa con la Lucchese e muovendo un primo passo nel loro secondo campionato di sempre tra i professionisti, dopo la brillante salvezza conquistata nella passata stagione restando sempre a distanza di sicurezza dalla zona play out.

SESTRI LEVANTE PINETO, COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Sestri Levante Pineto, sarà necessario essere abbonati a Sky o NOW, che detengono i diritti di trasmissione dell’intera Serie C. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite le app Sky Go e NOW, accessibili su tutti i dispositivi compatibili.

SESTRI LEVANTE PINETO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Pineto con le scelte dei due mister per l’occasione. Per il Sestri Levante schieramento iniziale con un 3-5-2 con Anacoura tra i pali e una difesa a tre con Primasso, Pane e Nenci; Podda e Furno saranno gli esterni di fascia con Clemenza, Brunet e Conti titolari a centrocampo, in attacco tandem Durmush-Parravicini. Per quanto riguarda il Pineto 3-4-3 per il tecnico Mirko Cudini con Tonti tra i pali e Villa, De Santis e Marafini schierati dal 1′ nella difesa a tre. I quattro di centrocampo saranno Borsoi, Amadio, Schirone e Bruzzaniti, nel tridente offensivo spazio a Del Sole, Chakir e Fabrizi.

SESTRI LEVANTE PINETO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote proposte molto equilibrate, i bookmaker non si sbilanciano troppo nella diretta Sestri Levante Pineto. Vittoria casalinga quotata 2.85, pareggio proposto a una quota di 2.80 e vittoria esterna che vede assestarsi la quota riferita a 2.55.