DIRETTA GUBBIO SESTRI LEVANTE, SI GIOCA PRE IL CAMPIONATO

Sta per cominciare la stagione in Serie C di queste due squadre. La diretta Gubbio Sestri Levante darà infatti la possibilità ai club di mettere in cascina i primi punti dell’annata 2024/2025. La gara andrà in scena domenica 25 agosto alle ore 18:00.

I padroni di casa sono stati subito eliminati dalla Coppa Italia Serie C, anche se l’avversario era molto complicato dato che è una fresca retrocessa. Parliamo dell’Ascoli, capace di battere il Gubbio con i risultato di 2-1.

Anche il Sestri Levante ha dovuto salutare salutare immediatamente la competizione a causa del 3-2 contro l’Albinoleffe. “Uno-due” terrificante del Leffe con Munari all’8′ e Zoma al 9′, accorcia per il Sestri Parravicini e pareggia Onesto. Il gol decisivo però è di Capelli al 94esimo.

DOVE VEDERE GUBBIO SESTRI LEVANTE , DIRETTA TV STREAMING

Per chi fosse interessato alla diretta Gubbio Sestri Levante, basterà essere abbonati o a Sky oppure a NOW. Infatti i diritti di tutta la Serie C sono stati acquistati da queste due emittenti.

Naturalmente ci sarà anche la possibilità di vedere la gara in diretta streaming attraverso le applicazioni Sky Go e NOW, scaricabili su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SESTRI LEVANTE

Ora occhio sulle probabili formazioni della diretta Gubbio Sestri Levante. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Venturi, difesa a tre con Tozzuolo, Signorini e Pirrello. Agiranno da esternoi Morelli e David mentre Rosaia e Proietti saranno i centrocampisti centrali Davanti D’Ursi con alle spalle Di Massimo e Corsinelli.

Il Sestri Levate invece si mette in campo col 3-5-2. In porta Anacoura, protetto qualche metro più avanti da Nenci, Pane e Santovito. A centrocampo c’è spazio per Podda, Oneto, Clemenza, Conti e Furno mentre in attacco Durmush-Parravicini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GUBBIO SESTRI LEVANTE

Ora non ci resta che dare una controllata alle quote per le scommesse sulla diretta Gubbio Sestri Levante. Ad avere il pronostico dalla propria parte sono i padroni di casa a 1.65 contro i 4.95 degli ospiti. Pareggio offerto a quota 3.50.

Ci si aspetta più una gara da Under 2.5 (1.65) piuttosto che da Over alla stessa soglia, data a 2.05. Stesso discorso per Gol e No Gol rispettivamente quotati 2 e 1.65.