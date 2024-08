DIRETTA PINETO LUCCHESE, TESTA A TESTA

In attesa della diretta Pineto Lucchese, in campo per il primo turno del campionato italiano di Serie C, andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre che si sono scontrate solamente in due occasioni. Le uniche due sfide, infatti, sono quelle relative alla scorsa stagione sportiva nel girone B di Serie C: il match di andata, disputato in terra toscana, è terminato con la netta vittoria (3-0) dei rossoneri grazie alle marcature firmate da Russo, Magnaghi e Guadagni.

La sfida di ritorno in Abruzzo, invece, è stata giocata il 10 febbraio ed ha registrato un pareggio in virtù delle reti realizzate da Ingrosso e Tiritiello nel finale di gara. Oggi allo stadio “Pavone”, quindi, il Pineto cercherà il primo successo della storia al cospetto della Lucchese. (Giulio Halasz)

DOVE VEDERE PINETO LUCCHESE, DIRETTA TV STREAMING

Quest’anno tutte le sfide di Serie C saranno trasmesse su Sky oppure NOW e lo stesso naturalmente vale per la diretta Pineto Lucchese. Basterà abbonarvi per assistere alle sfide dei tre gironi della terza serie del nostro calcio.

Per la diretta streaming invece si tratta semplicemente delle rispettive applicazioni ovvero Sky Go e NOW, visibili su tutti i dispositivi.

FINALMENTE CI SIAMO

Inizia anche il campionato di Serie C Girone B. In questo venerdì 23 agosto 2024 il terzo campionato italiano diventa il protagonista assoluto. Alle ore 20:45, la diretta Pineto Lucchese terrà incollati i tifosi e appassionati alla televisione

Le due squadre sono già scese in campo quest’anno per partecipare alla Coppa Italia Serie C, impegno che non fa già più parte del calendario di entrambe le compagini. Il Pineto, a differenza della Lucchese fuori dal primo turno ai supplementari con la Pro Vercelli, è riuscito ad approdare al secondo turno.

Dopo il successo all’Adriatico contro il Pescara, in virtù delle reti di Farbizi e Marrancone nel secondo tempo, il Pineto si è arreso nel turno successivo nella schifosa interna con il Perugia, terminata 2-0 per gli umbri con i gol di Montevago e Seghetti.

LE PROBABILI FORMAZIONI PINETO LUCCHESE

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Pineto Lucchese. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-3. Marone in porta, Villa insieme a De Santis e Marafini compiranno la difesa mentre Hadziosmanovic e Borsoi saranno gli esterni a metà campo. In mediana Amadio e Schirone con l’attacco a tre Marrancone-Chakir-Gambale,

La Lucchese replica con il 3-4-2-1. Tra i pali troviamo Coletta, qualche metro più in là il trio Gasbarro, Sabbione e Fazzi. Welbeck e Antoni saranno i due a giocare larghi mentre Djibril e Visconti presiederanno a metà campo. Saporiti e Leone dietro all’unica punta Fedato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PINETO LUCCHESE

Diamo adesso uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Pineto Lucchese. Ad essere decretata come la favorita è la squadra di casa a 2.25 contro quella ospite data a 3.25 mentre il segno X del pareggio è a quota 2.90.

Chiudiamo con le giocate relative alle reti segnate: l’Over 2.5 è offerto a 2.55, ben più alto dell’Under dato a 1.42. Gol e No Gol sono rispettivamente 2.10 e 1.58.