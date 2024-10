La diretta Sestri Levante Ternana (in campo oggi alle 18.30) vedrà affrontarsi due squadre ai lati opposti della classifica. Il Sestri Levante è al momento in zona play out, 10 punti e quattro partite consecutive senza vittoria per i liguri. L’ultimo 0-0 in casa del Campobasso ha permesso di muovere la classifica su un campo difficile ma il ritmo giusto non è stato ancora trovato. La Ternana resta seconda in classifica ma ha frenato sensibilmente nelle ultime partite, con i rossoverdi reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Rimini. Per gli umbri è stata la terza “X” nelle ultime quattro partite, che ha portato ad allontanarsi dal Pescara capolista, ora distante quattro lunghezze e per giunta con una partita in meno disputata rispetto alla Ternana.

DIRETTA SESTRI LEVANTE TERNANA: COME VEDERE LA PARTITA

Le indicazioni per seguire in diretta Sestri Levante Ternana sono sempre le stesse: televisivamente permane l’esclusiva di Sky sui canali del satellite, per chi volesse seguire l’incontro in diretta streaming video via internet tramite smart tv o dispositivi mobili c’è la possibilità tramite l’app Sky Go oppure con un abbonamento alla piattaforma NOW Tv.

SESTRI LEVANTE TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle probabili formazioni della diretta Sestri Levante Ternana, cercando di anticipare quelle che saranno le scelte dei due allenatori. Per il Sestri Levante 3-5-2 di partenza con Anacoura estremo difensore e una difesa a tre con Valentini, Montebugnoli e Pittino. Sulle fasce laterali spazio a Podda e Furno, a centrocampo si muoveranno Raggio Garibaldi, Conti e Nunziatini mentre Clemenza e Parravicini faranno coppia sul fronte offensivo. Per la Ternana 4-2-3-1 con Vannucchi a difesa della porta e una difesa a quattro. schierata con Casasola, Maestrelli, Capuano e Martella. Vertici di centrocampo Corradini e De Boer mentre come incursori offensivi Carboni, Curcio e Cicerelli supporteranno il centravanti Cianci.

SESTRI LEVANTE TERNANA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che sono interessati al mondo delle scommesse, ecco le quote per la diretta Sestri Levante Ternana. Quota per la vittoria interna del Sestri Levante fissata a 6.00, per il pareggio la quota viene proposta a 3.90 mentre gli umbri risultato nettamente favoriti, con quota per la vittoria della Ternana fissata a 1.45.