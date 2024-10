DIRETTA CAMPOBASSO SESTRI LEVANTE, I LUCANI CERCANO PUNTI PER I PLAYOFF

La diretta Campobasso Sestri Levante andrà in campo sabato 26 ottobre 2024 con il calcio d’inizio fissato per le 15,00. Questa partita varrà per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C e metterà a confronto due squadre che vivono momenti diversi. Il Campobasso è al sesto posto ed arriva da sei partite consecutive da imbattuto e due vittorie di fila appena infilate contro Spal e Pineto. Quattro partite senza vittoria per il Sestri Levante di Scotto che cerca il riscatto dopo aver perso l’ultima giornata contro l’Arezzo.

DIRETTA CAMPOBASSO SESTRI LEVANTE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la Serie C e la diretta Campobasso Sestri Levante sarà possibile con un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le emozioni del match e le azioni migliori.

CAMPOBASSO SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le probabili formazioni della partita andando a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Braglia manderà in campo un 3-4-1-2 dove Forte agirà da trequartista con Di Stefano e Di Nardo a fare coppia in attacco. Pierno e Morelli saranno i due esterni di centrocampo e sono chiamati alla doppia fase per portare a casa la partita.

Userà un 3-5-2, invece, il Sestri Levante di Scotto che manderà in campo Valentini, Pittino e Montebugnoli come trio difensivo. Furno e Podda saranno gli esterni con De Felice e Parravicini come tandem offensivi.

CAMPOBASSO SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Molto sbilanciata anche nelle quote di Bwin la diretta Campobasso Sestri Levante pronta a giocarsi sabato 26 ottobre. La vittoria per i padroni di casa è quotata a 1,65 contro il 4,80 per gli ospiti e il pareggio X che si ferma a 3,25.