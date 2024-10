La diretta Shakhtar Atalanta Primavera, che scende in campo alle 14.00 di oggi, sarà il secondo impegno per gli orobici dopo l’avvio estremamente brillante in questa UEFA Youth League, con un 4-1 all’Arsenal che ha impressionato considerando la qualità messa in mostra dai nerazzurri di fronte a un avversario di caratura internazionale, vittoria che ha già portato al top della classifica l’Atalanta.

I bergamaschi andranno comunque ad affrontare un avversario in salute, con lo Shakhtar che ha vinto otto delle prime nove partite disputate in questa stagione, pareggiando solo in campionato contro l’Obolon Kiev e centrando un successo anche nel match d’esordio di UEFA Youth League, andando ad espugnare con un pirotecnico 3-4 il campo del Bologna.

DIRETTA SHAKHTAR ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Shakhtar Atalanta Primavera sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per l’intera Youth League. Per seguirla, sarà necessario un abbonamento Sky con il pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento potrà accedere alla diretta tramite NowTv, la piattaforma di streaming che offre opzioni di visione più flessibili.

SHAKHTAR ATALANTA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alle scelte dei tecnici e alle probabili formazioni della diretta Shakhtar Atalanta Primavera. Shakhtar schierato con il 4-1-4-1 con Bahlai in porta e una difesa a quattro Oharkov, Kostiuk, Bashmarin e Drozd. Bundash davanti alla difesa e alle spalle di una linea a quattro di centrocampo con Halonskyi, Tsukanov, Tiutiunov e Strilchuk mentre Lomaha sarà l’unica punta di ruolo. Atalanta in campo con questo undici: Torriani, Obrić, Riccio, Bonanomi, Tavanti, Baldo, Steffanoni, Bonsignori Goggi, Idele, Comi, Fiogbe.

SHAKHTAR ATALANTA PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote relative alle scommesse sulla diretta Shakhtar Atalanta. Vittoria dello Shakhtar quotata 3.20, si alza a 3.65 la quota riferita all’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria esterna dell’Atalanta in questo match di Youth League viene proposta a 1.95.