Diretta/ Sheriff Manchester United streaming tv: CR7 in Transnistria (Europa League)

DIRETTA SHERIFF MANCHESTER UNITED: INGLESI SUPER FAVORITI!

Sheriff Manchester United, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadionul Zimbru di Chisinau, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League. Cr7 arriva in Transnistria: i moldavi dello Sheriff, avamposto della regione che chiede l’indipendenza al proprio stato, dopo l’avventura in Champions League della scorsa stagione sono pronti ad affrontare un altro grande appuntamento internazionale, avendo iniziato benissimo il loro cammino con un rotondo 0-3 inflitto all’Omonia Nicosia a Cipro.

Il Manchester United non è sceso in campo nel weekend in Premier per il lutto vissuto dalla Gran Bretagna per la scomparsa della regina Elisabetta II. I Red Devils però si sono fatti sorprendere in casa dalla Real Sociedad nell’esordio europeo e non possono permettersi altri passi falsi per non rischiare di vedere proprio i moldavi prendersi un clamoroso passaggio del turno ai danni dei Red Devils.

SHERIFF MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sheriff Manchester United sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 253) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Sheriff Manchester United, match che andrà in scena allo Stadionul Zimbru di Chisinau. Per lo Sheriff, Stjepan Tomas schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Koval, Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo, Diop, Kyabou, Badolo, A. Ouattara, Atiemwen, Rasheed. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Haag con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia, Casemiro, Eriksen, Fred, Antony, Elanga, Cristiano Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sheriff Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Sheriff con il segno 1 viene proposta a una quota di 13.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.75, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.19.











