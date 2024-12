DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

Sarebbe impossibile riassumere in poche righe la gloriosa storia della diretta Arsenal Manchester United, ma comunque possiamo dire qualcosa. Ad esempio, da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League, il bilancio delle sfide nella competizione è di venti vittorie per l’Arsenal, diciotto pareggi e ventisei successi per il Manchester United, che quindi ha una leggera superiorità in epoca recente in questo testa a testa. Arrivando ancora più all’attualità, le ultime dieci partite ufficiali fra i Gunners e i Red Devils sono state giocate da lunedì 30 settembre 2019 in poi, tutte in campionato.

Un aspetto curioso, se si pensa che in Inghilterra sono abbondanti spesso anche gli incroci nelle due Coppe nazionali: questi numeri di attualità sorridono invece l’Arsenal, che vanta sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte. In particolare, i Gunners hanno una striscia aperta di tre vittorie consecutive, compreso il doppio successo dello scorso campionato: il trend è chiaro, spetterà al Manchester United l’onere di provare a capovolgerlo questa sera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Premier League è un’esclusiva di Sky e per vedere la diretta Arsenal Manchester United si potrà anche utilizzare le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non perdervi le migliori azioni e seguire lo svolgimento della partita, potrete anche utilizzare la nostra diretta testuale che vi aggiornerà costantemente.

ARSENAL MANCHESTER UNITED, ARTETA SFIDA AMORIM

La Premier League scende in campo con un turno infrasettimanale che vedrà protagonista la diretta Arsenal Manchester United dalle 21,15 di mercoledì 4 dicembre. La sfida metterà di fronte due squadre molto propositive e due degli allenatori più brillanti di questo periodo storico. L’Arsenal di Arteta è secondo in classifica con nove punti di ritardo sul Liverpool ed arriva da tre vittorie consecutive tra cui due consecutive con cinque reti segnate. Il Manchester United di Amorim, invece, sta attraversando un processo di crescita molto veloce che lo ha visto vincere le ultime due partite.

ARSENAL MANCHESTER UNITED, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire ulteriormente questa interessante sfida, andiamo anche a vedere quali sono le probabili formazioni. L’Arsenal di Arteta andrà in campo un con un 4-3-3 con Raya tra i pali sostenuto da una difesa con Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori. Thomas Partey agirà in mediana con Rice e Odegaard ai suoi lati a sostenere un attacco formato da Saka, Havertz e Martinelli.

Il Manchester United di Amorim sta iniziando a plasmarsi intorno all’ex Sporting che andrà in campo con la difesa a tre davanti ad Onana. Mazraoui, De Ligt e Martinez saranno i tre centrali con Diallo e Dalot sugli esterni e a piede invertito. Casemiro e Mainoo saranno i due mediani con Bruno Fernandes alle spalle di Rashford e Zirkzee come riferimenti offensivi.

ARSENAL MANCHESTER UNITED, LE QUOTE

Entriamo nel vivo della diretta Arsenal Manchester United andando a vedere le quote della partita e utilizzando le proposte di Bet365. I Gunners partono favoriti e la loro vittoria è data a 1,44 contro il due per i Red Devils a 7,50 e il pareggio X a 4,33.