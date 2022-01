Diretta Monterosi Tuscia Potenza/ Streaming video tv: è scontro diretto (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA POTENZA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Nel palinsesto della ventitreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C c’è anche la diretta di Monterosi Tuscia Potenza alle ore 17.30. Uno scontro diretto per la salvezza, dato che le due squadre si trovano rispettivamente al quattordicesimo e al penultimo posto della classifica. I padroni di casa sono però certamente favoriti, dato che hanno sei punti in più. Entrambe, ad ogni modo, hanno bisogno di un risultato utile per risollevare le proprie sorti.

I laziali, nonostante non siano in una posizione di classifica ottimale, negli ultimi tempi hanno ottenuto risultati positivi: una vittoria e due pareggi, l’ultimo contro il Foggia. Non possono dire lo stesso i lucani, che invece sono reduci da tre sconfitte, di cui l’ultimo contro la capolista Bari. L’avversario che si troveranno di fronte nel prossimo turno è sicuramente più abbordabile, ma per portare a casa punti sarà necessario essere lucidi e pericolosi.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA POTENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Monterosi Tuscia Potenza, in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30, sarà visibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports: il match valido per la ventitreesima giornata, infatti, non è stato selezionato né da Sky Sports né da Rai Sport. Soltanto gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare del campionato di Serie C, dunque, potranno beneficiare della visione.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA POTENZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Potenza è inevitabile che ci sia un ampio margine di incertezza: entrambe le compagini infatti sono state colpite dal Covid-19 e si sono mosse sul mercato. I padroni di casa hanno accolto, tra i tanti, gli attaccanti Errico e Milani, ma difficilmente scenderanno in campo in questa sfida, almeno dal 1′. Quel che è certo comunque è che non ci sarà, poiché squalificato, Verde. Il 4-4-2 di mister Leonardo Menichini dovrebbe essere dunque così strutturato: Alia; Tartaglia, Borri, Mbende, Tonetto; Parlati, Adamo, Di Paolantonio, Cancellieri, Errico, Caon.

In casa dei lucani invece sarà assente per squalifica invece Matino. Poche variazioni dovrebbero esserci nel 3-5-2 del tecnico Bruno Trocini: Greco; Gigli, Piana, Maestrelli; Coccia, Ricci, Sandri, Zenuni, Sepe; Banegas, Volpe.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Monterosi Tuscia Potenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. L’incontro si annuncia piuttosto equilibrato, con un lieve vantaggio per i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno 2 in caso di colpaccio del Potenza e con il pareggio (segno X) si arriverebbe a 3,15 volte la posta in palio.

