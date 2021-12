Diretta/ Vis Pesaro Siena streaming video tv: toscani in caduta libera (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO SIENA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Vis Pesaro Siena, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Anche l’arrivo di Paolo Negro in panchina non sembra aver scosso un Siena che sul campo del Cesena ha subito la quinta sconfitta consecutiva: bianconeri scivolati sensibilmente indietro in classifica, ora fuori dalla zona play out e chiamati essenzialmente a guardarsi le spalle.

La Vis Pesaro è comunque avanti di una lunghezza rispetto ai diretti avversari, dividendo il nono posto con Olbia e Pontedera a quota 24 punti. Nel derby marchigiano è arrivata però una sconfitta, 3-1 sul campo dell’Ancona Matelica. All’andata il Siena era riuscito a ottenere una rotonda vittoria sui marchigiani, 3-0 il risultato finale, ma la situazione ora sembra difficile con i toscani che hanno ottenuto una vittoria e 6 sconfitte nelle ultime 7 partite disputate.

DIRETTA VIS PESARO SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Siena non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SIENA

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Siena, match che andrà in scena al Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Piccinni, Astrologo, Coppola, Giraudo; Rossi; Gucci, De Respinis. Risponderà il Siena allenato da Paolo Negro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lanni; Milesi, Terzi, Farcas; Mora, Acquadro, Pezzella, Bianchi; Varela, Karlsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

