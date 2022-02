Diretta Siena Teramo/ Streaming video tv: per evitare guai (Serie C)

DIRETTA SIENA TERAMO: TOSCANI FAVORITI!

Siena Teramo, in diretta dallo stadio Artemio Franchi della città toscana, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022, nel contesto del recupero della ventunesima giornata del girone B di Serie C. La classifica non lascia spazio a dubbi: la diretta di Siena Teramo ci offrirà una partita che si annuncia molto delicata per entrambe le formazioni, dal momento che i toscani hanno 24 punti in classifica e gli abruzzesi 22, di conseguenza stiamo parlando di un vero e proprio scontro salvezza, possibilmente per evitare anche la zona playout.

Il Siena arriva da una più che dignitosa sconfitta per 1-0 sul campo della Reggiana, con la capolista che ha avuto la meglio solo con un calcio di rigore. Prestazione confortante, ma ora servirà muovere la classifica, obiettivo però comune al Teramo che deve riscattarsi dopo la sconfitta per 1-0 subita domenica sul campo dell’Imolese. Ripartire dopo un rovescio è quindi l’obiettivo comune, ma chi ci riuscirà? Parola a Siena Teramo per scoprirlo…

DIRETTA SIENA TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Siena Teramo, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA TERAMO

Eccoci ora al momento di scoprire insieme le probabili formazioni di Siena Teramo. I padroni di casa toscani di mister Padalino potrebbero proporci un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Lanni in porta; Terzi, Terigi e Farcas davanti a lui nella difesa a tre; un folto centrocampo a cinque composto da Mora, Meli, Bianchi, Cardoselli e Favalli da destra a sinistra, infine il tandem d’attacco con Paloschi e Disanto favoriti.

La riposta del Teramo allenato da mister Guidi potrebbe invece prevedere il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Perucchini fra i pali; la retroguardia a quattro formata da Hadziosmanovic, Codromaz, Pinto e Mordini; a centrocampo il terzetto formato da De Grazia, Arrigoni e Fiorani; infine il tridente d’attacco formato da Malotti, Bernardotto e Rosso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Siena Teramo in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono favoriti senza ombra di dubbio e il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo del Teramo.

