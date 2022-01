DIRETTA REGGIANA SIENA/ Video streaming tv: una partita dalla storia molto intrigante

DIRETTA REGGIANA SIENA: I TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Reggiana Siena si annuncia decisamente intrigante, anche se questa partita ha avuto varie interruzioni da un episodio all’altro. Basterebbe forse dire che gli ultimi dieci precedenti sono stati giocati dal mese di marzo del 1947 in poi per capire che la tradizione è lunghissima, ma non così ricca. Comunque, i numeri ci parlano in questo lasso di tempo di cinque vittorie per la Reggiana, tre successi per il Siena e due pareggi.

Emiliani in vantaggio e fattore campo quasi sempre determinante, se si pensa che tutte queste vittorie sono state ottenute dalla squadra che giocava in casa propria, con una sola eccezione che però è la più recente. Parliamo ovviamente del match d’andata del campionato in corso: era sabato 25 settembre scorso e la Reggiana andò a vincere per 0-2 a Siena, uno dei primi segnali dell’ottimo campionato dell’attuale capolista del girone B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REGGIANA SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Reggiana Siena di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

REGGIANA SIENA: GRANATA IMBATTIBILI?

Reggiana Siena, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dal Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, è valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. I granata sono reduci dalla vittoria conquistata in casa contro la Pistoiese, in cui si sono imposti con il risultato di 3-1. La squadra di Aimo Diana viaggia spedita in testa alla classifica, ed è l’unica a non aver mai perso una partita dall’inizio del campionato.

Il Siena arriva alla sfida del Mapei Stadium, dopo il pareggio casalingo conseguito contro l’Imolese, partita terminata con il punteggio di 2-2. Dopo un buon inizio di stagione, i bianconeri hanno rallentato la marcia, scivolando in tredicesima posizione con 24 punti. La squadra di Pasquale Padalino non sta vivendo un buon periodo. Nelle ultime cinque partite, ha perso 4 volte. Nella partita di andata, disputata a settembre, la Reggiana ha conquistato i tre punti, imponendosi 0-2 sul Siena.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGIANA SIENA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Reggiana Siena, le quali si affronteranno nella partita valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Aimo Diana, dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare della Reggiana: Voltolini; Cremonesi, Camigliano, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Rossi, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini.

Pasquale Padalino, tecnico del Siena, potrebbe riproporre il modulo 3-4-3. Questa la probabile formazione titolare dei toscani, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella partita che si disputerà sul campo della Reggiana: Lanni; Milesi, Terigi, Farcas; Mora, Bianchi, Bani, Favalli; Varela, Paloschi, Disanto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Reggiana Siena di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Reggiana, abbinata al segno 1 quotata 1.65. L’eventuale risultato di parità tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.50. Sembra difficile assistere al successo esterno del Siena, con il segno 2 quotato 5.25.



