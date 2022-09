Diretta/ Silkeborg West Ham streaming video tv: arrivano gli Hammers (Conference)

DIRETTA SILKEBORG WEST HAM: INGLESI FAVORITI!

Silkeborg West Ham, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Jysk Park di Silkeborg, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Conference League. Arrivano gli Hammers in Danimarca, i londinesi hanno iniziato la loro avventura nella competizione con un tris rifilato ai romeni dell’FCSB e nell’ultimo weekend non sono scesi in campo in Premier League per il lutto britannico per la scomparsa della regina Elisabetta II, dopo essere partiti maluccio in campionato con 4 punti nelle prime 6 partite.

DIRETTA/ West Ham FCSB (risultato finale 3-1): 3 punti per gli Hammers!

Il Silkeborg ha esordito in Europa con una sconfitta di misura sul campo dell’Anderlecht, partita combattuta che ha visto però i belgi imporre la loro maggiore esperienza in campo internazionale. La formazione danese è reduce da una vittoria di misura nel suo campionato contro l’Aarhus, occupando il quarto posto in classifica dopo 9 partite disputate, a 4 lunghezze di distanza dalla capolista del campionato in Danimarca, ovvero il Nordsjaelland.

SILKEBORG WEST HAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Silkeborg West Ham sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. Silkeborg West Ham, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SILKEBORG WEST HAM

Le probabili formazioni della diretta Silkeborg West Ham, match che andrà in scena allo Jysk Park di Silkeborg. Per il Silkeborg, Kent Nielsen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Larsen, Sonne, Salquist, Calisir, Engel, Thordarson, Brink, Klynge, Jorgensen, Helenius, Kusk. Risponderà il West Ham allenato da David Moyes con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Areola, Emerson, Ogbonna, Kehrer, Coufal, Lanzini, Rice, Downes, Benrahma, Scamacca, Cornet.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Silkeborg West Ham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Silkeborg con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del West Ham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.53.











© RIPRODUZIONE RISERVATA