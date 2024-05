Video/ Manchester City West Ham (3-1) gol e highlights: doppietta di Foden! (Premier League 19 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY WEST HAM: LA SINTESI

All’Etihad Stadium il Manchester City vince contro il West Ham per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Citizens cominciano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio iniziale immediatamente al 2′ trovando il gol del vantaggio subito con Foden, bravo ad approfittare dell’assist offertogli da Rodrigo. Gli Sky Blues sembrano avere saldamente in mano il controllo delle operazioni e la loro bravura viene premiata al 18′ dalla rete del raddoppio firmata da Foden, protagonista quindi con una doppietta personale, raccogliendo il passaddio del suo collega Doku.

I londinesi tentano quindi di reagire ed accorciano le distanze già al 43′ con la rete siglata da Kudus, in acrobazia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul fronte opposto Haaland nel recupero al 45’+1′ non inquadra il bersaglio mandando la sfera sopra la traversa. Nel secondo tempo il copione del match sembra restare immutato rispetto a quanto osservato in precedenza e gli uomini di Guardiola, dopo le chances non capitalizzate da De Bruyen al 50′ e da Foden al 51′, chiudono i conti ripristinando il distacco con la rete del tris calato da Rodri, supportato dal solito Bernardo Silva, al 59′.

Nel finale la compagine allenata dal tecnico Moyes si vede negare un gol a Soucek all’88’ su segnalazione del VAR a causa di un fallo di mano commesso in attacco. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese John Brooks ha estratto il cartellino giallo un’unica volta ammonendo soltanto Alvarez al 75′ tra gli ospiti. La vittoria conquistata in quest’ultima trentottesima giornata di campionato regala 3 punti al Manchester City che vince la Premier League salendo a quota 91 punti mentre il West Ham non si muove rimanendo infatti fermo con i suoi 52 punti.

