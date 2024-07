DIRETTA SILVANA STANCO FINALE TRAP DONNE TIRO OLIMPIADI PARIGI 2024: MEDAGLIA D’ARGENTO!

A dir poco emozionante la diretta di Silvana Stanco, con la nostra azzurra che gioca splendidamente le sue carte nella finale trap donne di tiro a volo. Mentre scriviamo, ha ottenuto più di quanto sperava, conquistando sicuramente la medaglia d’argento. Silvana Stanco prosegue così in scioltezza la sua serie con la medaglia d’argento al collo e giocandosela a viso aperto contro una Ruano Oliva straordinaria.

Nel frattempo esce di scena Penny Smith, che deve accontentarsi della medaglia di bronzo. Silvana Stanco è sicuramente d’argento, ma può ancora sognare e farci sognare. Arriviamo all’epilogo di questa finale trap donne, con l’Italia che ottiene un risultato straordinario. Ruano Oliva vince la medaglia d’oro, medaglia d’argento confermata invece per Silvana Stanco! (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA SILVANA STANCO, FINALE TRAP DONNE TIRO OLIMPIADI PARIGI 2024: SI COMINCIA

Pochissimi minuti al via della diretta Silvano Stanco nella finale trap donne di tiro a volo, possiamo ricordare che a Tokyo questa specialità scrisse la storia olimpica per San Marino, che ottenne la medaglia di bronzo con Alessandra Perilli, che poi fu addirittura d’argento insieme a Gian Marco Berti nella gara a coppie mista. Il ricordo migliore resta però naturalmente Londra 2012, quando Jessica Rossi dominò la gara con un pazzesco 99/100 (il format era differente) e vinse una meritatissima medaglia d’oro.

Non è da moltissimi anni che si gareggia nel trap femminile, ma nella specialità abbiamo grande tradizione anche in campo maschile, con campioni come ad esempio Luciano Giovannetti che fu d’oro sia nel 1980 sia nel 1984 oppure più di recente Giovanni Pellielo, con tre argenti e un bronzo nella sua lunghissima carriera. Adesso però pensiamo all’attualità con la diretta Silvano Stanco nella finale trap donne di tiro a volo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SILVANA STANCO FINALE TRAP DONNE TIRO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Essendo una finale con in palio la medaglia d’oro, possiamo pensare a una copertura su Rai Due per la diretta tv Silvano Stanco nella finale trap donne di tiro a volo: in alternativa ci sarà Rai Sport (canale 58) e certamente la diretta streaming video su Rai Play. Per gli abbonati alle varie piattaforme, si aggiungono poi i canali di Eurosport e lo streaming proposto da Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SILVANA STANCO FINALE TRAP DONNE OLIMPIADI 2024 PARIGI

PER LA MEDAGLIA

Un momento fondamentale della giornata olimpica di oggi, mercoledì 31 luglio, sarà alle ore 15.30 grazie alla diretta Silvano Stanco, l’azzurra che sarà in gara nella finale trap donne di tiro a volo presso l’impianto di Chateauroux. Si tratta di una finale a sei, di conseguenza la selezione è già stata durissima perché 24 tiratrici su 30 partecipanti sono già state eliminate nelle qualificazioni, fra cui la nostra Jessica Rossi e anche la sammarinese Alessandra Perilli, per cui le nostre attenzioni saranno tutte per Silvana Stanco.

L’azzurra nelle qualificazioni è stata perfetta nelle prime due sessioni di tiro (50/50), poi Silvana Stanco ha avuto un passaggio a vuoto con un 23/25 nella terza – a quei livelli sono un problema due errori. Stamattina poi le ultime due sessioni hanno portato un complessivo 49/50 per un totale di 122/125, sufficiente per avanzare fra le magnifiche sei a differenza di Jessica Rossi, autrice di 120/125. Adesso però pensiamo alla diretta Silvano Stanco nella finale trap donne di tiro a volo.

DIRETTA SILVANA STANCO FINALE TRAP DONNE TIRO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

Per completare il discorso sulla diretta Silvano Stanco nella finale trap donne di tiro a volo, dobbiamo logicamente presentare anche le avversarie. Il pericolo maggiore potrebbe arrivare dalla Spagna, perché ci saranno ben due iberiche tra le sei finaliste. Mar Moline Magrina è stata la migliore in fase di qualificazione, l’unica ad ottenere 123/125, mentre Fatima Galvez ha colpito 122 piattelli, così come Silvana Stanco e pure altre due contendenti – anche se tutto ciò avrà importanza relativa, dal momento che si ripartirà da zero in finale.

A questo nucleo forte dell’Europa mediterranea si aggiungono le altre tre finaliste da ogni angolo del mondo: la guatemalteca Adriana Ruano Oliva potrebbe portare in altissimo un Paese di certo poco abituato alle medaglie olimpiche; discorso diverso per la cinese Cuicui Wu e l’australiana Penny Smith, che con 121/125 ha dovuto vincere uno spareggio a tre per entrare fra le migliori sei. Ma adesso quasi ci siamo, cosa ci dirà la diretta Silvano Stanco nella finale trap donne di tiro a volo?