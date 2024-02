Diretta/ Sinner De Minaur (risultato finale 2-0): 7-5, 6-4, Jannik ha vinto il torneo Atp Rotterdam 2024!

DIRETTA SINNER DE MINAUR (RISULTATO FINALE 2-0): 7-5, 6-4

Sinner De Minaur 2-0, la diretta della finale del torneo Atp Rotterdam 2024 ha sancito il successo di Jannik Sinner contro Alex De Minaur per aggiudicarsi l’edizione numero 51 del Rotterdam Open. L’altoatesino non ha giocato il suo migliore tennis in questa settimana olandese, ma ha comunque dimostrato una superiorità tecnica e di personalità su tutti i rivali affrontati che gli ha permesso di festeggiare la vittoria e con essa l’approdo al numero 3 del ranking mondiale Atp. Il punteggio finale è stato di 7-5, 6-4 in circa due ore di gioco.

Il secondo set della diretta di Sinner De Minaur ha visto game mediamente ben più combattuti del precedente, proseguendo dunque sulla falsariga delle emozioni del finale del primo parziale. Più palle break e Jannik Sinner ha strappato il servizio a De Minaur nel quinto game, con l’australiano che però ha immediatamente replicato nel gioco successivo. Saltano gli schemi, se così si può dire, ed ecco così nel settimo game il terzo break consecutivo, che riporta davanti Sinner, stavolta definitivamente. De Minaur ha lottato molto bene, ma nei momenti decisivi emerge il campione e Jannik Sinner lo è, per cui ecco nel decimo game subito la vittoria al primo match-point. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

7-5 NEL PRIMO SET

Sinner De Minaur 1-0, la diretta della finale del torneo Atp Rotterdam 2024 ha visto il primo set terminare sul punteggio di 7-5 in favore di Jannik Sinner dopo poco più di un’ora di gioco. Infatti è stata una dura battaglia con un Alex De Minaur combattivo e che non ha mai molato, annullando anche diversi set point all’altoatesino, prima di arrendersi solo nel dodicesimo game, a un passo dal tie-break. Jannik Sinner comunque ha avuto la meglio e adesso il trionfo nel Rotterdam Open 2024 è davvero vicino…

Per quanto riguarda la cronaca, la diretta di Sinner De Minaur finora ha visto una partita senza particolari scossoni, quasi sempre controllata dal giocatore al servizio in ogni singolo game, tanto che l’unica palla break è stata quella avuta da Jannik Sinner nel quinto game, che il tennista altoatesino ha sfruttato immediatamente per strappare il servizio a De Minaur e passare in vantaggio. Insomma, un lampo per passare in controllo della situazione e andare a servire per il set al decimo game. Questo è stato il gioco senza dubbio più intenso, De Minaur ha lottato strenuamente annullando quattro palle set di Sinner e poi passando ad avere due palle break, sfruttando la seconda per ristabilire la parità. Jannik però reagisce al piccolo passaggio a vuoto da campione e all’undicesimo game strappa immediatamente il servizio a De Minaur per tornare avanti e chiudere poi nel dodicesimo game, stavolta velocissimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Eccoci a pochissimi minuti dal via della diretta di Sinner De Minaur, finale del torneo Atp Rotterdam 2024. La prima edizione risale al 1974, dunque si festeggia il mezzo secolo di vita per il Rotterdam Open, anche se naturalmente questa è l’edizione numero 51. La finale del 1984 tra Jimmy Connors e Ivan Lendl fu interrotta durante il secondo set a causa di un allarme bomba e non fu mai conclusa, resta l’episodio più particolare di una storia nella quale spicca un certo Roger Federer, vincitore per ben tre volte nel 2005, 2012 e 2018, in anni recenti ricordiamo anche le doppiette dello svedese Robin Soderling nel 2010 e 2011 e poi del francese Gael Monfils, nel 2019 e 2020.

Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo già accennato al fatto che l’anno scorso proprio Jannik Sinner fu finalista però sconfitto da Daniil Medvedev, ma nel 1991 Omar Camporese visse uno dei momenti più gloriosi della sua carriera, conquistando un trionfo di grande prestigio, anche perché il finalista sconfitto fu un certo Ivan Lendl. Abbiamo quindi curiosato un po’ nella storia tennistica di Rotterdam, ma adesso bisogna cedere la parola all’attualità, perché sta davvero per cominciare la diretta di Sinner De Minaur! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER DE MINAUR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner De Minaur sarà trasmessa dalla televisione satellitare: il torneo Atp Rotterdam 2024 viene infatti mandato in onda sui canali di Sky Sport, che ovviamente sono riservati ai possessori di un abbonamento all’emittente. Sarà per loro possibile seguire anche in diretta streaming video Sinner De Minaur: i clienti del satellite potranno infatti usufruire senza costi aggiuntivi dell’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Sinner De Minaur, partita che sarà la finale del torneo Atp Rotterdam 2024, possiamo osservare i precedenti fra il tennista altoatesino e quello australiano, che sono a senso unico. Diciamo infatti che De Minaur ha vinto una sola volta contro Sinner e in verità ciò si deve a un ritiro di Jannik, nel mese di novembre scorso al torneo di Parigi Bercy 2023. Per il resto, nelle sei partite giocate per davvero fra questi due tennisti, si contano altrettanti successi per Jannik Sinner.

Alcuni di questi precedenti sono prestigiosi, a cominciare dalla finale delle Atp Next Gen del 2019 a Milano, una grande soddisfazione giovanile per Sinner, che ha vinto anche l’unico confronto a livello Slam, cioè gli ottavi degli Australian Open 2022. Infine, l’anno scorso Jannik Sinner vinse su Alex De Minaur a Toronto sulla strada del trionfo al Canadian Open e naturalmente il match della finale di Coppa Davis che consegnò il titolo all’Italia con un perentorio 6-3, 6-0 domenica 26 novembre scorso. La storia quindi parla in modo molto chiaro, noi speriamo che oggi pomeriggio Jannik Sinner possa aggiungere un altro capitolo a questa marcia trionfale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE, ATP ROTTERDAM 2024

Sinner De Minaur, in diretta dalla Rotterdam Ahoy, si gioca alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 18 febbraio, essendo la finale del torneo Atp Rotterdam 2024. Il torneo Atp 500 organizzato nella città olandese aveva visto Jannik Sinner arrivare in finale anche l’anno scorso, quando fu sconfitto tuttavia da Daniil Medvedev nell’atto decisivo. Era un enorme talento ancora in rampa di lancio, adesso è senza ombra di dubbio un campione a tutti gli effetti, come sancito definitivamente dal trionfo agli Australian Open 2024, primo Slam nella carriera dell’altoatesino.

Adesso dunque ci potrebbe essere la soddisfazione di prendersi il titolo anche a Rotterdam: non sarà questo torneo uno degli eventi principali della stagione, ma intanto resisterebbe l’imbattibilità che è cominciata dopo le Finals del novembre scorso, inoltre sarebbe il modo migliore per festeggiare la posizione numero 3 nella classifica mondiale Atp, migliore tennista italiano dell’era Open. In caso di vittoria, Jannik Sinner sarà numero 3 già domani, altrimenti lo diventerà lunedì 26 perché settimana prossima Medvedev perderà dei punti che lo farebbero slittare dietro Sinner, ma sarebbe più bello festeggiare subito e per meriti propri. Oggi l’avversario dell’altoatesino sarà l’australiano Alex De Minaur, che ci ricorda il trionfo azzurro in Coppa Davis. Jannik di conseguenza è favorito, poi sarà la diretta di Sinner De Minaur ad emettere il verdetto…

DIRETTA SINNER DE MINAUR: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Sinner De Minaur: riassumiamo allora il percorso dei due tennisti verso la finale del torneo Atp Rotterdam 2024. Per quanto riguarda Jannik Sinner, la prima partita ufficiale dopo la vittoria agli Australian Open è stata contro il padrone di casa australiano van de Zandschulp, battuto in due set al primo turno. Ne sono serviti tre invece al secondo turno per piegare il francese Gael Monfils, mentre ai quarti ecco il successo al primo set contro il canadese Raonic, che poi si è ritirato nel corso del secondo parziale. Infine, ieri sera in semifinale ecco la facile vittoria in due rapidi set contro l’altro olandese Griekspoor.

La diretta di Sinner De Minaur come finale dell’Atp Rotterdam 2024 vedrà quindi dall’altra parte della rete l’australiano Alex De Minaur. Per il tennista classe 1999 di Sydney, il debutto fu con successo in due set al primo turno contro lo statunitense Korda, seguito dalla vittoria sempre in due set al secondo turno contro il belga Goffin. Sono poi serviti tre set ai quarti per firmare la bella impresa di eliminare il russo Rublev, infine Alex De Minaur ha vinto la propria semifinale battendo in due set il bulgaro Dimitrov.











