DIRETTA/ Sinner Medvedev (risultato 0-0) vide3o streaming tv: la finale comincia! (oggi 28 gennaio)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV (RISULTATO 0-0), FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024: SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Sinner Medvedev, la finale degli Australian Open 2024 che potrebbe essere un momento storico per tutto lo sport italiano grazie a Jannik Sinner. Non abbiamo mai vinto lo Slam australiano, del quale il dominatore è Novak Djokovic, sconfitto in semifinale proprio dall’altoatesino ma trionfatore per ben dieci volte nel primo grande torneo della stagione del tennis mondiale, la prima volta nel 2008 e l’ultima l’anno scorso. Seguono a quota sei vittorie a testa il padrone di casa australiano Roy Emerson, che fu il dominatore degli anni Sessanta, e Roger Federer, che ha conquistato gli Australian Open appunto per sei volte fra il 2004 e il 2018.

In anni recenti, le uniche eccezioni sono i due successi di Rafael Nadal nel 2009 e nel 2022 e il trionfo di Stanislas Wawrinka nel 2014. Parliamo di storia perché naturalmente speriamo che questa venga riscritta: mai un uomo italiano ha vinto uno Slam che non sia il Roland Garros e, anche allargando lo sguardo alle donne, abbiamo solo il trionfo di Flavia Pennetta nella leggendaria finale derby con Roberta Vinci agli Us Open 2015, mentre in Australia siamo a zero. Adesso però l’attualità deve prendere il sopravvento: diamo la parola ai protagonisti della diretta di Sinner Medvedev, finale degli Australian Open 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024

La diretta tv di Sinner Medvedev, finale degli Australian Open 2024, è affidata a Eurosport: trattandosi appunto della finale, sarà ovviamente il canale principale dell’emittente a trasmettere questo match, per gli abbonati alla televisione satellitare al numero 210 del decoder di Sky. Vale poi la pena ricordare che Eurosport è visibile anche in diretta streaming video su DAZN, Now TV e tramite Discovery +. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

SINNER MEDVEDEV IN DIRETTA: L’AZZURRO CERCA L’IMPRESA NELLA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024

La diretta di Sinner Medvedev ci farà compagnia dalle ore 9.30 del mattino italiano e sarà naturalmente la finale degli Australian Open 2024 oggi, domenica 28 gennaio, che a Melbourne consacrerà il vincitore del singolare maschile nel primo torneo stagionale dello Slam. Parliamo di storia, perché per la prima volta un tennista italiano ha raggiunto la finale degli Open d’Australia e per la prima volta potremmo vincere uno Slam diverso dal Roland Garros: Jannik Sinner d’altronde sta dando impressionante dimostrazione di forza, ha disputato un torneo finora superbo, sublimato dal trionfo in semifinale contro Novak Djokovic e ora si ritrova favorito in finale, condizione decisamente anomala per chi arriva per la prima volta all’ultimo atto di uno Slam.

L’ultimo ostacolo per completare il capolavoro è naturalmente il vincitore della seconda semifinale, cioè il russo Daniil Medvedev, che è stato sull’orlo del baratro nel match contro Alexander Zverev ma infine ha vinto in cinque set. Un rivale naturalmente di altissimo livello, tra l’altro con molta più esperienza ai massimi livelli, ma che in queste due settimane a Melbourne non ha mai dato la sensazione di superiorità fornita invece da Jannik Sinner, che nei precedenti è ancora dietro 6-3 ma in realtà ha vinto le ultime tre sfide giocate con il russo. Le premesse dunque sono stuzzicanti e l’evento naturalmente imperdibile: andiamo allora a scoprire tutto ciò che serve sapere per seguire la diretta di Sinner Medvedev, finale degli Australian Open 2024.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024: IL CONTESTO

Per presentare la diretta di Sinner Medvedev, grande finale degli Australian Open 2024, la cosa migliore è rievocare il percorso dei due tennisti nello Slam di Melbourne. L’azzurro Jannik Sinner è stato protagonista di un cammino finora meraviglioso: ha superato di slancio i primi tre turni, senza mai cedere un set contro gli olandesi Van de Zandschulp e De Jong e l’argentino Baez, poi ha riservato lo stesso destino al russo Khachanov negli ottavi di finale e al suo connazionale Rublev ai quarti, un ruolino di marcia impressionante confermato poi naturalmente con il capolavoro in semifinale contro Novak Djokovic per prendersi un posto in questa finale degli Australian Open 2024 e scrivere già una pagina di storia, che però potrebbe essere ulteriormente migliorata oggi.

Dall’altra parte del tabellone, il cammino di Daniil Medvedev è stato certamente più sofferto in questi Australian Open 2024. Quattro set al primo turno contro il francese Atmane, addirittura cinque al secondo contro il finlandese Ruusuvuori, poi una bella e convincente vittoria in tre set contro il canadese Auger-Aliassime nel terzo turno, ma di nuovo un set concesso agli ottavi contro il portoghese Borges e due battaglie consecutive risolte solo al quinto set nei quarti con il polacco Hurkacz e in semifinale contro il già citato Zverev. Il russo proverà quindi a mettere sul piatto la sua maggiore esperienza, ma Jannik ha tutto per scrivere la storia nella diretta della finale Sinner Medvedev…











