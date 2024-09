DIRETTA SINNER MEDVEDEV US OPEN 2024: LA SFIDA INFINITA!

La diretta Sinner Medvedev rappresenta, intorno alle 2:30 italiane di giovedì 5 settembre, il quarto di finale agli Us Open 2024: torna la grande sfida tra i due tennisti, l’ultima volta è andata male al nostro Jannik Sinner che, sempre nei quarti di uno Slam ma a Wimbledon, era stato piegato in cinque set da Daniil Medvedev, dovendo rinunciare al progetto di vincere i Championships. Ora si torna in campo, su superficie diversa ma sempre in un Major: ci sentiamo di dire che agli Us Open 2024 il reale favorito possa essere Medvedev, già campione a Flushing Meadows e totalmente a suo agio sul cemento, ma chiaramente Sinner è il numero 1 Atp e ha possibilità di fatto pari di volare in semifinale.

Se vogliamo, la notizia che accompagna la diretta Sinner Medvedev riguarda il fatto che a incrociare in semifinale non ci sono gli altri due big: come noto Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono stati eliminati presto, dunque l’avversario sarebbe uno tra Jack Draper e Alex De Minaur, cosa che aumenta sensibilmente, sia per Sinner che per Medvedev, la possibilità di arrivare in finale. Prima però ci sarà appunto da giocare questa diretta Sinner Medvedev, che sarà tostissima: un quinto set è decisamente nell’aria, ma come sempre sarà il campo centrale (intitolato ad Arthur Ashe) a dirci come andrà, noi siamo pronti ad un’altra sveglia notturna.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2024

Per la diretta tv di Sinner Medvedev vi dovrete rivolgere ai canali della televisione satellitare: infatti gli Us Open 2024 vengono trasmessi principalmente su Sky Sport Tennis, il canale “centrale” nella programmazione dell’emittente, con incursioni anche su Sky Sport Uno e, laddove ci sia una contemporaneità con altri match, Sky Sport Arena. I numeri sono comunque il 203, 201 e 204 del decoder, rispettivamente, mentre in assenza di un televisore la diretta Sinner Medvedev sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV US OPEN 2024: UNA FINALE ANTICIPATA

Possiamo pacificamente dire che la diretta Sinner Medvedev rappresenti una finale anticipata agli Us Open 2024, e invece arriva solo ai quarti: da numero 1 Sinner ha pescato una metà tabellone terribile, a dare una mano a lui e al russo sono state le eliminazioni precoci di Alcaraz e Djokovic ma questa sfida si è comunque formata, con Sinner che agli ottavi ha sudato contro Tommy Paul, vincendo i primi due set al tie break ma poi dominando il terzo, mentre Medvedev ha lasciato solo le briciole al sorprendente portoghese Nuno Borges. Sappiamo bene che la diretta Sinner Medvedev ha 12 precedenti: il russo ha vinto i primi sei, Jannik i cinque seguenti tra cui la finale degli Australian Open.

L’ultimo capitolo se lo è preso però il russo, che ha così spezzato la grande serie con cui l’altoatesino ha fatto capire di essere riuscito a decifrare l’avversario, al quale ha sempre riconosciuto il merito di averlo migliorato. Insomma, se oggi Sinner è numero 1 Atp e gioca sempre per vincere gli Slam lo dobbiamo anche a un Medvedev che nel corso degli anni ha anche saputo smussare qualche spigoloso angolo caratteriale, adesso però ci dobbiamo lanciare verso la diretta Sinner Medvedev nei quarti degli Us Open 2024.