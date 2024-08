DIRETTA SINNER MICHELSEN US OPEN 2024: PER PRENDERE FIDUCIA!

Con la diretta Sinner Michelsen viviamo oggi, giovedì 29 agosto, il secondo turno del nostro Jannik Sinner agli Us Open 2024: l’altoatesino si trova di fronte un altro giocatore statunitense, dopo la vittoria contro Mackenzie McDonald. A proposito, bisogna dire che gli Us Open 2024 di Sinner non sono iniziati nel migliore dei modi: il numero 1 Atp ha infatti perso di schianto il primo set, poi si è ripreso e ha dominato. Un incidente di percorso che capita anche ai più grandi (basta guardare la storia) e che forse in questo caso ci ha detto di come alcune scorie derivanti dall’incidente doping siano ancora presenti nella mente più che nel fisico.

DIRETTA/ Sinner McDonald (risultato 2-6; 6-2; 6-1; 6-2): Jannik dominatore! (Us Open 2024, 27 agosto)

Adesso Sinner procede nel tabellone degli Us Open 2024, che vuole vincere: la diretta Sinner Michelsen gli permette di affrontare, per la seconda volta nello spazio di due settimane, il giovane Alex Michelsen che giusto quattro giorni fa ha festeggiato 20 anni, e che rappresenta un virgulto in fase di grande crescita. Una speranza per tutto il tennis a stelle e strisce, ma naturalmente oggi nella diretta Sinner Michelsen l’altoatesino parte nettamente favorito anche se, come sempre e specialmente adesso, dovrà stare attento alle sorprese mentre noi possiamo andare a presentare meglio il match.

Giacomo Naldi, fisioterapista licenziato da Sinner: "Reputazione finita"/ "Ci sono 2 binari della giustizia"

SINNER MICHELSES STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2024

Come già per il suo esordio, segnaliamo che la diretta Sinner Michelsen seguirà naturalmente la programmazione degli Us Open 2024, che per questa edizione sono trasmessi su Sky Sport: il match del numero 1 Atp sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno seguirlo attraverso uno dei canali dedicati (dovrebbero essere, oltre a Sky Sport Tennis, anche Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), ovviamente con la possibilità di accedere al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale del torneo, www.usopen.org, per essere informati su tutto quello che riguarda lo Slam di New York e la diretta Sinner Michelsen.

Alexander Zverev difende Jannik Sinner: "Caso Clostebol? E' un ragazzo eccezionale"/ "Il nostro rapporto..."

DIRETTA SINNER MICHELSEN US OPEN 2024: SFIDA RECENTE

Nella diretta Sinner Michelsen il numero 1 del ranking Atp affronta un avversario tosto agli Us Open 2024: il californiano, classe 2004, è un rivale conosciuto perché Sinner lo aveva eliminato a Cincinnati, il Masters 1000 in Ohio che poi aveva vinto, ma noi lo abbiamo visto in campo anche pochi giorni fa nella finale del torneo di Winston-Salem, perché in quel caso era stato Lorenzo Sonego a batterlo, completando così una grande settimana. Non c’è comunque dubbio che Michelsen sia un giocatore che sta emergendo alla grande; negli Stati Uniti si stanno godendo Ben Shelton, ora anche il nativo di Laguna Hills potrebbe fare passi avanti importanti.

Per Sinner dunque un’insidia da non sottovalutare; come abbiamo detto, qui agli Us Open 2024 l’altoatesino deve anche “combattere” con il gran fermento che si è generato dalla notizia della sua positività, che naturalmente ha diviso il mondo del tennis e non solo. Essere un campione significa anche riuscire a superare questi incidenti di percorso, qualunque essi siano, e concentrarsi esclusivamente sul campo; da quel punto di vista la diretta Sinner Michelsen vede il nostro tennista avere più marce dalla sua parte e dunque ci aspettiamo di vederlo al terzo turno degli Us Open 2024, ma questo naturalmente lo scopriremo solo dopo il match.