DIRETTA SINNER MCDONALD (RISULTATO 2-6; 6-2; 6-1; 6-2): MATCH SENZA STORIA DOPO IL PRIMO SET

È terminata la diretta Sinner McDonald, primo turno agli Us Open 2024. Dopo un primo set terribile, Jannik ha dominato in lungo e in largo la scena, chiudendo anche il quarto set sul 6-2. Jannik Sinner ha incontrato difficoltà per poco più di un’ora contro Mackenzie McDonald, iniziando la partita in modo contratto e faticando a trovare il giusto ritmo. Tuttavia, all’inizio del secondo set, l’italiano è riuscito a entrare mentalmente nel match, iniziando a dominare l’avversario. Il momento chiave è stato il secondo game del secondo set: dopo aver ottenuto il break in apertura, McDonald ha commesso diversi errori (7 gratuiti con il dritto e due doppi falli), perdendo il servizio e permettendo a Sinner di rientrare pienamente in partita. (agg. di Fabio Belli)

Giacomo Naldi, fisioterapista licenziato da Sinner: "Reputazione finita"/ "Ci sono 2 binari della giustizia"

SINNER MCDONALD STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2024

La diretta tv di Sinner McDonald sarà su Sky Sport: per la prima volta gli Us Open 2024 vengono infatti trasmessi da questa emittente, cambia di fatto poco nel senso che sarà sempre necessario un abbonamento alla televisione satellitare anche se, in questo caso, per avere un quadro generale della situazione ci sarà bisogno di una sottoscrizione “speciale” così da seguire tutti canali dedicati. Quello principale rimane comunque Sky Sport Tennis, affiancato da Sky Sport Uno: qui dovrebbe essere mandata in onda la diretta Sinner McDonald, con il solito supporto della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Alexander Zverev difende Jannik Sinner: "Caso Clostebol? E' un ragazzo eccezionale"/ "Il nostro rapporto..."

JANNIK HA RIPRESO IL CONTROLLO

Entra nel vivo la diretta Sinner McDonald, primo turno agli Us Open 2024. Si è chiuso anche il terzo set e Jannik Sinner sembra aver ripreso il pieno controllo della partita. 6-1 il risultato del parziale, Sinner ha stradominato lasciando un solo game all’americano e rivelandosi implacabile sia alla battuta sia al servizio. L’italiano ha aumentato il ritmo, mettendo l’avversario sotto pressione e costringendolo a commettere più errori non forzati. Dopo l’1-1, Sinner ha dominato con un parziale di 20 punti a 3, chiudendo il set senza troppe difficoltà. (agg. di Fabio Belli)

Sinner: "Caso Clostebol? Non ero tranquillo ma ho detto la verità"/ "A Wimbledon notti insonni"

SI SCATENA IL NUMERO UNO

Va avanti la diretta Sinner McDonald, primo turno agli Us Open 2024. È arrivata la reazione di Jannik che ha vinto 6-2 il secondo set, facendo praticamente un sol boccone di McDonald dopo un ulteriore grande spavento. L’americano infatti aveva trovato il break anche nel primo game del secondo set, praticamente quarto break in nove game complessivi della partita a suo favore: un incubo per Sinner che ha cominciato però finalmente a macinare il suo tennis, lasciando solo un altro game a McDonald e ritornando nettamente in partita. (agg. di Fabio Belli)

TRE BREAK PER L’AMERICANO

Prosegue la diretta Sinner McDonald, primo turno agli Us Open 2024. Un inizio di partita sorprendentemente difficile per Sinner, che sembra lontano dalla sua forma abituale. L’altoatesino sta lottando da fondo campo, ma si trova spesso in difficoltà contro l’americano, che approfitta di ogni opportunità per verticalizzare il gioco. Sinner ha vinto solo il 53% dei punti con la prima di servizio, che è entrata il 58% delle volte, e solo il 29% con la seconda. L’azzurro ha concesso palle break in ogni turno di servizio, perdendo la battuta in tre occasioni. Una prestazione ben al di sotto delle aspettative, McDonald ha potuto chiudere comodamente sul 2-6 il primo set. (agg. di Fabio Belli)

JANNIK, PARTENZA IN SALITA

E’ iniziata la diretta Sinner McDonald, primo turno agli Us Open 2024. Avvio problematico per l’azzurro che nel primo set si ritrova sotto 2-4, avendo subito già due break. Il primo già nel primo game della partita, con Sinner che ha saputo rispondere sul 2-2 con un controbreak, ma nel quinto game McDonald ha strappato di nuovo il servizio al numero uno del mondo, per poi consolidare la battuta e portarsi sul 2-4, con l’obiettivo di sorprendere Sinner strappandogli già il primo set. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Sinner McDonald, primo turno agli Us Open 2024. Lo Slam di Flushing Meadows al momento non porta bene al numero 1 Atp, che infatti ha come migliore risultato i quarti di finale giocati due anni fa. In quell’occasione il match contro Carlos Alcaraz era stato epico, sicuramente il punto più alto della rivalità tra i due: purtroppo per noi aveva vinto lo spagnolo, con il risultato di 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3, al termine di una maratona straordinaria. Per Sinner, come già detto, l’eliminazione dagli Us Open al quinto set sarebbe arrivata anche l’anno seguente, questa volta agli ottavi e per mano di Alexander Zverev, punteggio 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3.

Il tedesco aveva fatto fuori Sinner anche nel 2021, sempre agli ottavi ma questa volta in appena tre set; del resto, come già detto, Jannik era un giocatore diverso rispetto a quello di oggi, e basti pensare che solo quattro anni fa l’altoatesino veniva eliminato addirittura al primo turno, dopo aver scialacquato due set di vantaggio contro Karen Khachanov. All’epoca Sinner non era nemmeno testa di serie nel tabellone di Flushing Meadows, oggi guarda tutto il mondo del tennis dall’alto in basso: è passata davvero tanta acqua sotto i ponti e allora noi mettiamoci comodi per scoprire cosa succederà in questo esordio agli Us Open 2024, la diretta Sinner McDonald sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER MCDONALD: I TESTA A TESTA

Ci sono tre precedenti nella diretta Sinner McDonald, che rappresenta oggi il primo turno agli Us Open 2024: il quadro è assolutamente confortante, Jannik Sinner li ha vinti tutti anche se in due di questi tre casi si è trattato di sfide parecchio sofferte. Curiosamente la diretta Sinner McDonald di oggi conferma il trend temporale: l’azzurro infatti ha incrociato Mackenzie McDonald una volta l’anno a cominciare dal 2021, quando lo aveva battuto in un contesto importante come la finale di Washington, risultato 7-5 4-6 7-5. Una vittoria dunque tirata, anche se tre anni fa Sinner non era ancora il giocatore poi diventato numero 1 Atp e capace di centrare risultati straordinari. Il secondo match è andato in scena sulla terra del Roland Garros, nel 2022.

Terzo turno e qui vittoria netta per il nostro Sinner, che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6 6-3. McDonald è tornato a dare fastidio all’altoatesino l’anno scorso, su campo indoor, nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: anche in questo caso Sinner ha avuto bisogno del terzo set, e di una rimonta, per poi vincere 6-7 7-5 6-1. Possiamo allora dire che sul cemento McDonald sia sempre in grado di tirare fuori dal cilindro qualcosa di interessante, ma nella diretta Us Open 2024 parte con il numero 140 del ranking Atp e un netto calo, dunque scopriremo presto come andranno le cose questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER MCDONALD US OPEN 2024: ESORDIO A NEW YORK!

Eccoci alla diretta Sinner McDonald: il match è valido per il primo turno degli Us Open 2024, abbiamo dunque l’attesissimo esordio di Jannik Sinner nello Slam di New York e diciamo subito che, martedì 27 agosto 2024), il numero 1 Atp giocherà come secondo match sul campo centrale (dopo Iga Swiatek) e qui il programma inizia a mezzogiorno italiano, dunque possiamo ipotizzare un orario tra le 19:30 e le 20:00 ma, naturalmente, si vedrà poi. Intanto la diretta Sinner McDonald ci consegna un appuntamento molto importante: l’ultima volta in cui abbiamo visto in campo l’altoatesino era con un trofeo in mano, quello del Masters 1000 di Cincinnati, ma da quel momento purtroppo sono successe altre cose che hanno spostato il focus.

È infatti uscita la notizia della presunta positività di Sinner, ad una quantità infinitesimale di uno steroide che però, al momento, è stato riconosciuto gli sia stata somministrata a sua insaputa. Al numero 1 sono stati tolti i punti conquistati a Indian Wells così come il montepremi, nessuna sospensione o squalifica ma naturalmente questo ha generato commenti anche indignati da parte di colleghi e addetti ai lavori – non tutti, va detto – e adesso la Wada potrebbe anche impugnare la decisione provando a vederci più chiaro. Nel frattempo Sinner sfida Mackenzie McDonald nel primo turno degli Us Open 2024, un match abbordabile ma che, tutto considerato, non va sottovalutato.

SINNER MCDONALD US OPEN 2024: UNA PRIMA “STRANA”

La diretta Sinner McDonald che segna l’esordio del nostro Jannik Sinner agli Us Open 2024 rappresenta una prima “strana”: per la prima volta l’azzurro scende in campo con questa spada di Damocle relativa al doping, una vicenda che per il momento è stata risolta ma che, uscita pubblicamente a quattro mesi di distanza, ha fatto e farà parlare. Sinner ovviamente sapeva, e così anche quella tonsillite che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi (ma forse anche l’infortunio all’anca di Madrid, con conseguente forfait a Roma) viene ora letta in altro modo, ovvero con il dubbio concreto che Sinner abbia scelto di non andare a Parigi per non rischiare, per sé e per l’immagine dell’Italia dello sport.

Questo presumibilmente non lo sapremo se non magari quando sarà tutto chiarito, intanto da più parti si è lodato il fatto che il numero 1 sia comunque riuscito a mantenere un livello di tennis altissimo nonostante questo problema che per lui non deve essere stato facile da gestire; adesso nella diretta Sinner McDonald l’azzurro dovrà essere nuovamente bravo a lasciarsi tutto alle spalle e pensare solo al tennis, c’è un secondo Slam da vincere e agli Us Open 2024 si arriva da due edizioni sfortunate con altrettante eliminazioni in cinque set, in particolar modo aveva bruciato quella di due anni fa contro Carlos Alcaraz che avrebbe poi vinto il titolo. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta Sinner McDonald…