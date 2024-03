DIRETTA/ Sinner Shelton (risultato finale 7-6 6-1): Jannik vola ai quarti di Indian Wells 2024! (12 marzo)

DIRETTA SINNER SHELTON (7-6 6-1): JANNI DOMINA, QUARTI A INDIAN WELLS 2024!

Jannik Sinner non si ferma più: l’altoatesino domina anche Ben Shelton negli ottavi di Indian Wells 2024 e si qualifica per i quarti di finale, proseguendo nel suo percorso che potrebbe portarlo verso il terzo titolo consecutivo – considerando ovviamente i tornei giocati – dopo gli Australian Open e Rotterdam. Vittoria roboante con il punteggio di 7-6 6-1, per nulla scontata: Shelton è infatti un mancino in grande crescita che l’anno scorso, nell’incrocio del Masters 1000 di Shanghai, aveva battuto il nostro Sinner e tra l’altro aveva anche centrato una semifinale agli Us Open, e un quarto di finale al Melbourne Park.

Il Sinner di oggi però fa realmente sembrare tutto facile: certo il primo set è stato combattuto e si è risolto solo al tie break, ma da quel momento l’azzurro ha dominato e il secondo parziale è scivolato via senza alcun intoppo. Sinner dunque prosegue la sua corsa a Indian Wells 2024: ai quarti di finale trova Jiri Lehecka, altro giovane (coetaneo di Jannik, nato a novembre) che agli ottavi ha timbrato un’impresa eliminando Stefanos Tsitsipas con un netto 6-2 6-4, dopo aver già preso un successo su Andrey Rublev. L’appuntamento nel deserto della California è per domani, giovedì 14 marzo, bisogna ancora definire l’orario perché il programma sarà ufficializzato soltanto nella tarda serata di oggi, se non nella notte. (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER SHELTON INDIAN WELLS 2024: SI INIZIA A FARE SUL SERIO!

Si comincia a fare sul serio con la diretta di Sinner Shelton, il match che martedì 12 marzo 2024 si gioca per gli ottavi di finale a Indian Wells 2024: entriamo nel momento caldo del torneo Masters 1000, siamo nella parte bassa del tabellone e il nostro Jannik Sinner fino a questo momento ha lasciato le briciole ai due avversari incrociati, vale a dire Thanasi Kokkinakis e Jan-Lennard Struff, superati senza colpo ferire e dando la sensazione di viaggiare con il pilota automatico come si confà a un giocatore entrato tra i primi tre del ranking Atp e con la possibilità di salire al secondo posto.

Possiamo già dire che in caso di vittoria Sinner si troverebbe di fronte uno tra Jiri Lehecka e Stefanos Tsitsipas: bisognerà fare delle considerazioni su questo ma intanto il nostro altoatesino, dopo aver trionfato agli Australian Open 2024, ha ormai uno status per il quale sono gli avversari a doversi preoccupare di lui e non viceversa, chiaro dunque che l’azzurro parta favorito nella diretta di Sinner Shelton ma l’ottavo a Indian Wells 2024 non andrà per nulla sottovalutato, perché il giovane mancino ha già dato prova di saper dare fastidio a Jannik e anche lui sta crescendo in maniera esponenziale.

SINNER SHELTON INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Possiamo ricordare che la diretta tv di Sinner Shelton, ottavo di finale a Indian Wells 2024, sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Da aggiungere anche la possibilità di consultare il sito www.bnpparibasopen.com, quello ufficiale del torneo di Indian Wells, sul quale troverete tutte le informazioni utili del caso.

DIRETTA SINNER SHELTON INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando la diretta di Sinner Shelton possiamo tornare sul fatto che il nostro tennista abbiamo finora dominato a Indian Wells 2024: sia contro Kokkinakis che contro Struff ha avuto ben pochi passaggi a vuoto, anzi la sua straordinaria forza è confermata dal fatto che nel match del terzo turno ci sia stato qualche momento in cui il suo livello di gioco è calato, ma nonostante questo anche il secondo set è stato vinto in scioltezza, dunque ormai Sinner ha raggiunto una consapevolezza tale per cui anche i game giocati con meno brillantezza sono comunque incidenti di percorso.

Ben Shelton ha dovuto sudare sette camicie per avere ragione di Francisco Cerundolo, battuto 7-6 3-6 7-6; era comunque un avversario di ben altra caratura rispetto a Struff, questo bisogna dirlo per onore di cronaca anche se poi come noto ogni match fa storia a sé, e dunque anche i precedenti tra i due (che citeremo) possono essere presi a esempio di quanto aspettarci ma non certo venire trattati come assoluta verità. Tra poco saremo in campo per la diretta di Sinner Shelton, stuzzicante ottavo di finale a Indian Wells 2024, e vedremo cosa succederà…











