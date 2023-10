Diretta/ Sinner Tiafoe (risultato 1-0) video streaming tv: 1°set azzurro! Quarti Atp Vienna 2023, 27 ottobre

DIRETTA SINNER TIAFOE (RISULTATO 1-0): PRIMO SET ALL’AZZURRO

Finito il riscaldamento di Jannik Sinner e Frances Tiafoe e finalmente può cominciare l’ultimo quarto di finale dell’Atp 500 di Vienna. Il primo a servire è proprio l’azzurro, che parte forte premendo sull’acceleratore. Jannik Sinner serve in maniera efficace e difende senza patemi il proprio turno di battuta, portandosi subito avanti nel primo set (1-0). Jannik Sinner sembra in palla e spinge portandosi sul 2-0 nel primo set: decisivo sul 30-40 il doppio fallo di Tiafoe, che è già obbligato a rincorrere. Ancora bene Sinner, che è incisivo e allunga sul 3-0. Ottimo impatto dell’azzurro nel quarto di finale contro Tiafoe a Vienna.

Diretta/ Sinner Sonego (risultato finale 6-2 6-4): Jannik vola ai quarti! (Atp Vienna 2023, 26 ottobre)

Il primo game va a Tiafoe, che con un po’ di sofferenza tiene il servizio e chiude con un ace sul 40-30: Sinner avanti ora 3-1 nel primo set. Non molla di un centimetro l’azzurro, che continua a spingere portandosi sul 4-1 nel primo set contro Tiafoe. Arriva poi il 4-2, con Sinner ora pronto a servire e ad aggiudicarsi il 5-2 con un ace ed una prima vincente che annulla due palle break. Ci prova ancora Tiafoe, ma Sinner passa agile di dritto: 6-3 e primo set all’azzurro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Jannik Sinner ha vinto a Pechino/ Atp Finals a un passo, il nono titolo rafforza l'autostima dell'azzurro

FINALMENTE IN CAMPO, VIA ALLA DIRETTA SINNER TIAFOE

Jannik Sinner è chiamato a rispondere alla vittoria del russo, infatti se l’atleta altoatesino non dovesse vincere domani e Rublev avesse la meglio sul vincitore di stasera, l’azzurro arretrerebbe al numero 5 del mondo perdendo quindi una posizione. Ad ogni modo, ora il focus è tutto per la diretta di Sinner Tiafoe, con l’azzurro determinato a portare a casa il terzo titolo del 2023. I successi al primo turno contro Ben Shelton per 7-6 7-5 e nel derby con Sonego per 6-2 6-4 raccontano un ottimo stato di forma di Jannik.

Va ricordato, però, che nel 2021, proprio a Vienna, i due si affrontarono e a vincere fu l’americano. Tiafoe recuperò da 3-6 2-5, con Sinner che a fine partita si mangiò le mani per essersi fatto distrarre dalle gesta del suo avversario. Questa sera c’è tutta un’altra storia da scrivere. Chi avrà la meglio? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Diretta/ Sinner Medvedev (risultato finale 2-0): titolo numero 9 per Jannik! (Atp Pechino 2023, 4 ottobre)

DIRETTA SINNER TIAFOE: SLITTA ANCORA L’INIZIO DEL MATCH

Manca poco alla diretta di Sinner Tiafoe, ma l’inizio del match dell’azzurro è destinato a slittare ancora e non inizierà prima delle 21.30. Questo perché è ancora in corso il quarto di finale tra Zverev e Rublev a Vienna: l’azzurro (n.4 Atp) ovviamente fa il “tifo” per l’atleta tedesco perché il russo (n.5 Atp) potrebbe superarlo nel ranking nel caso in cui dovesse vincere il torneo. Chi passa tra Zverev e Rublev affronterà in semifinale il vincente della sfida tra lo stesso altoatesino e Tiafoe.

Cresce dunque l’attesa per l’ingresso di Sinner Tiafoe sul terreno di gioco, ma come dicevamo ci sarà ancora da aspettare per l’inizio della partita, che avverrà solo dopo il match ancora in corso. Ricordiamo che i vincitori, poi, si affronteranno in semifinale. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA SINNER TIAFOE: L’ATTESA E’ QUASI FINITA

Dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego, Jannik Sinner è pronto per la sfida con Tiafoe nei quarti dell’Atp di Vienna. Una gara piuttosto abbordabile sulla carta, anche se due anni fa a Vienna fu l’americano a spuntarla per 2 set a 1. Nei due confronti precedenti invece aveva trionfato il tennista italiano. La diretta di Sinner Tiafoe, quarto di finale del torneo Atp Vienna 2023, è prevista per le ore 20.40.

Pochi dubbi sul fatto che Sinner parta come il grande favorito della sfida, al di là dei pronostici che gli sorridono. Ci si aspetta comunque una bella gara, dato fino a questo momento il torneo ha regalato delle belle partite. Vedremo se anche la sfida Sinner Tiafoe manterrà gli standard della competizione. Non resta dunque che mettersi comodi e attenderà ancora qualche minuto. A breve al via la diretta del match. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA SINNER TIAFOE: QUARTO DI FINALE A VIENNA

Sinner Tiafoe si gioca in diretta dalla Wiener Stadthalle della capitale austriaca stasera, venerdì 27 ottobre: il match è valido per i quarti di finale del torneo Atp Vienna 2023 e sarà l’ultimo del giorno. Per avere un riferimento temporale, diciamo che sarà di sicuro dopo le ore 19.00, ma verosimilmente anche più tardi. Di fatto ecco che gli appassionati di tennis potranno passare la prima serata di oggi in compagnia della diretta di Sinner Tiafoe, nuovo ostacolo sul cammino del nostro Jannik Sinner verso quello che potrebbe il suo secondo titolo 500 dell’anno dopo il successo a Pechino appena poche settimane fa.

Jannik Sinner nel turno precedente ha vinto il derby italiano contro Lorenzo Sonego, in due set anche piuttosto agevoli, quindi si presenta in condizioni ideali al confronto con lo statunitense Frances Tiafoe. Sarà un bel confronto, dal momento che Sinner è la testa di serie numero 2 del torneo Atp Vienna 2023 mentre Tiafoe è il numero 7, d’altronde possiamo evidenziare che finora si è trattato di un torneo di altissimo livello, tanto che sette degli otto qualificati per i quarti di finale erano fra le prime otto teste di serie del seeding. Ci attende insomma una bella serata in compagnia della diretta di Sinner Tiafoe…

DIRETTA SINNER TIAFOE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP VIENNA 2023

La diretta tv di Sinner Tiafoe, quarto di finale del torneo Atp Vienna 2023, è disponibile sui canali della televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento esclusivo per gli abbonati a Sky Sport, come spesso succede quando parliamo di tornei di categoria 500 nel tennis. Il match Sinner Tiafoe potrà essere seguito anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; ricordiamo che su erstebamk-open.com, il sito ufficiale dell’Atp Vienna 2023, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER TIAFOE: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sinner Tiafoe possiamo ricordare che l’altoatesino nel corso di questo torneo Atp Vienna 2023 aveva dovuto soffrire di più al debutto contro Ben Shelton, cogliendo comunque la vittoria che gli ha garantito la rivincita della sconfitta a Shanghai. Il momento è comunque ottimo per il nostro tennista di punta: c’è stata la vittoria a Pechino, il pass per le Atp Finals di Torino è in tasca e Jannik Sinner ha pure raggiunto la posizione numero 4 del ranking mondiale Atp.

Sono numeri con pochissimi paragoni nella storia di tutto il nostro tennis, il 2023 ha già portato a Sinner la prima vittoria in un Masters 1000 in carriera a Toronto e naturalmente giocare in casa il Master di fine anno sarà una motivazione in più. In mezzo ci sono naturalmente Vienna e poi Parigi-Bercy, attenzione già stasera alla partita contro Frances Tiafoe, che ieri ha vinto una bella battaglia con il francese Gael Monfils, poi per il vincitore di questo incontro ci sarà una bellissima semifinale contro Alexander Zverev oppure Andrey Rublev…











© RIPRODUZIONE RISERVATA