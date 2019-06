Diretta Slovenia Turchia/ Streaming video e tv: in campo a Nis (Europei basket)

Slovenia Turchia si gioca allo Sportski Centar Cair di Nis, alle ore 16:00 di venerdì 28 giugno: secondo appuntamento per queste due nazionali agli Europei di basket femminile 2019, siamo nel gruppo C che è quello dell’Italia e dunque dovremo osservare con particolare attenzione l’operato delle squadre in campo. Sicuramente la Turchia è quella con maggiori probabilità di vittoria: la Slovenia infatti ha partecipato soltanto una volta alla fase finale di questa manifestazione (due anni fa) e ne è stata subito eliminata, invece la sua avversaria ha saputo centrare due podi e anche nell’ultima edizione ha comunque raccolto un onorevolissimo quinto posto. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Slovenia Turchia; noi giocheremo in seguito, dunque entro la serata potremo anche fare dei calcoli relativi alla classifica del girone e alla possibilità di qualificarci al playoff oppure direttamente ai quarti di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Slovenia Turchia non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA SLOVENIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente in Slovenia Turchia bisogna osservare maggiormente la nazionale della mezzaluna: negli Europei di basket femminile di due anni fa era riuscita a prendersi il quinto posto dopo una sconfitta netta incassata ai quarti dalla Grecia, superando la Slovenia e poi imponendosi contro la Lettonia grazie ad un primo tempo chiuso sul +16. In quella sfida di Praga, che si era giocata il 25 giugno, aveva giocato benissimo Quanitra Hollingsworth che abbiamo già identificato come la stella: per lei 24 punti con un quasi irreale 10/12 dal campo, ma anche 6 rimbalzi e un +9 di plus/minus che era stato superato soltanto dal +10 di Pelin Bilgic, entrata dalla panchina e capace di 10 punti e 4 rimbalzi. La Turchia è realisticamente una delle nazionali che corrono per la semifinale, e dunque per piazzarsi in zona medaglia; da questo punto di vista è chiaro come la partita di oggi contro la Slovenia sia da vincere più o meno senza appelli, perchè come già detto le balcaniche hanno una storia davvero recente negli Europei di basket femminile e aspirano se non altro a superare il primo turno. Tra poco si gioca, e anche l’Italia è assolutamente interessata: la partita di Nis rispetterà il pronostico o assisteremo ad un risultato a sorpresa?



